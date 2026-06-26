Milei recibe la medalla de honor de la universidad CEU San Pablo en un acto con Almeida

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este viernes en Madrid la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo durante la inauguración de la II edición de los Cursos de Verano del centro, en un acto al que asistió el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Tras el encuentro, Almeida publicó varias fotografías del acto en sus redes sociales y destacó los vínculos entre España y Argentina. "Madrid es una ciudad abierta al mundo y especialmente a Iberoamérica. Argentina y España comparten una historia, una cultura y unos vínculos que seguimos fortaleciendo desde ambos lados del Atlántico", señaló el alcalde.

La universidad privada católica concedió la distinción al mandatario argentino por su "relevante papel como economista y docente", por su contribución al debate internacional sobre la libertad económica y por su liderazgo en reformas orientadas a la estabilidad y modernización institucional de Argentina.

Milei, que se encuentra en Madrid en el marco de un viaje privado, pronunció un discurso de más de una hora ante unos trescientos estudiantes, profesores y representantes políticos de derechas y ultraderecha. Durante su intervención, cargó contra la izquierda, defendió el capitalismo de libre empresa y reivindicó los valores judeocristianos. "El mal siempre viene de los rojos", afirmó el presidente argentino, que también sostuvo que "los terroristas siempre van a estar alineados con la izquierda" porque, según dijo, tienen "un enemigo común", el capitalismo de libre empresa. "Por eso la izquierda y los terroristas desprecian a Israel, que es el bastión de Occidente", añadió.

Entre referencias a teorías económicas y religiosas, Milei también lanzó críticas a la prensa al aludir al mandamiento de "no mentirás", que, según dijo entre risas del público, se podría recordar "todos los días a los periodistas que se dedican a vender las noticias". El mandatario argentino defendió además los recortes, el libre mercado y la reducción del peso del Estado. "Europa no puede crecer porque está atestada de regulaciones", afirmó, antes de asegurar que su Gobierno ha eliminado en Argentina 16.000 regulaciones en dos años, "a un ritmo de 17 por día".

Milei también se refirió a su futuro político y aseguró que, una vez concluya su etapa al frente de la Presidencia argentina, se retirará de la vida pública. "Me voy a ir a un campo alejado con mis hijitos de cuatro patas a leer, escribir y dar conferencias", dijo. El viaje del presidente argentino a España se prolongará hasta el sábado e incluye reuniones con empresarios para fomentar inversiones en Argentina y, una vez más, no está previsto que mantenga ningún tipo de encuentro con el Gobierno español.