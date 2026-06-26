Zapatero pide expulsar de la causa sus conversaciones con 'Gertru', que vincula a una investigación "prospectiva y no autorizada"

José Luis Rodríguez Zapatero no considera suficientes las medidas acordadas por el juez que le investiga por tráfico de influencias en la Audiencia Nacional tras la publicación en varios medios de comunicación de detalles de las conversaciones que mantuvo secretaria, Gertrudis 'Gertru' Alcázar, que fueron incluidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en los anexos de su último informe.

Pese a estar de acuerdo con ellas, su defensa va más allá y en un nuevo escrito remitido al Juzgado Central carga contra los agentes que incluyeron dichos mensajes en el anexo a su informe, "porque la vida del señor José Luis Rodríguez Zapatero no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificación alguna y sin autorización judicial".

Por ello, reclama que la investigación se limite a los hechos descritos en el auto que motivó la entrada en su despacho el pasado 19 de mayo y, en consecuencia, se acuerde devolver a la unidad policial esteinforme --en el que se señalaban indicios de un nuevo relación con pagos de una empresa peruana a cambio de gestiones con el anterior Gobierno Boliviano-- y que "se desglose y extraiga de los autos, al tratarse de hechos ajenos a los aquí investigados y haber sido analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada".

La UDEF durante el registro de las oficinas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / Carlos Luján - Europa Press

En el entorno del presidente no ocultan su indignación por toda la filtración de su agenda y conversaciones privadas con Gertru Alcázar. Consideran que a Rodríguez Zapatero se le ha desprotegido de todos sus derechos y hasta de su "condición de ciudadano". Denuncian una sensación de escrutinio público de su intimidad nunca antes visto en ningún país democrático, hasta el punto se que lo consideran "pura inquisición"

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, alude a "la absoluta falta de cuidado y de respeto por los derechos fundamentales" de Rodríguez Zapatero que se muestra en dicho informe, que se sustenta en las conversaciones extraídas del teléfono móvil de la secretaria.

Atropello a sus derechos

A juicio de la defensa el expresidente del Gobierno, el resultado de lo ocurrido con la difusión de sus mensajes con 'Gertru' "es desolador y un atropello" a los derechos a su intimidad personal y familiar, a la vida privada, al secreto de las comunicaciones, a la protección de datos personales-- y al derecho a un proceso con todas las garantías.

Por ello quiere que el juez ordene a los agentes que se limiten a anexar a sus informes la documentación estrictamente necesaria que ampara sus conclusiones policiales, absteniéndose de acompañar el contenido íntegro de documentos personales, como ha ocurrido con las agendas íntegras y las conversaciones de WhatsApp de la secretaria.

El escrito, que se dirige principalmente contra la actuación policial, insiste en que los agentes no habían incluido en sus informes anteriores e forma íntegra las conversaciones de WhatsApp o las agendas íntegras de ninguno de los investigados.

Así, incide en que "una publicación de toda la agenda o las conversaciones privadas es seguramente el atentado más grave" que puede darse contra los derechos que protege y garantiza la constitución, "máximo con la celeridad e inmediatez con la que se están filtrando a los medios de comunicación sus informes policiales", por lo que ha de ser extremadamente cuidadosa con la documentación personal que aneja a sus informes. "Y en este caso no lo ha sido", subraya.

Las acusaciones populares que coordina el PP piden imputar a las hijas de Zapatero / EP

Agrega que "el objeto de las presentes actuaciones no es, ni puede ser, toda la labor profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, todas sus actuaciones, remuneraciones o las actividades que haya tenido a lo largo de los años, porque eso ciertamente daría lugar a una causa general y una investigación prospectiva".

Acusaciones populares

En un segundo recurso al que ha tenido acceso esta redacción, el letrado de Zapatero rechaza que las acusaciones populares que ya están personadas en el caso puedan ser parte en la pieza separada sobre las joyas, “pues los hechos y delitos investigados tienen una naturaleza y alcance radicalmente distinto a los de la pieza principal”.

Para el expresidente del Gobierno, esta pieza separada trataría de esclarecer la presunta existencia de un delito de Zapatero en sus declaraciones personales de impuestos (sea IRPF u otros tributos) y, en su caso, en alguna declaración aduanera. “En definitiva, se trata de delitos en los que habría un perjudicado y, de hecho, mediante auto de 23 de junio de 2026 se ha ofrecido acciones a la Agencia Tributaria (AEAT).

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Y por ello, considera que las acusaciones populares “carecen de legitimación activa en esta pieza, pues no se dan los presupuestos para el ejercicio de la acción popular respecto de estos delitos y hechos investigados”.