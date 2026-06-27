Abascal advierte al PP de que Vox romperá los gobiernos autonómicos si les ponen "zancadillas o trampas"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este sábado al PP de que su partido tendrá la "valentía" de romper de nuevo los Gobiernos de coalición de Extremadura, Aragón y Castilla y León, como hicieron en 2024, si sus socios les ponen "zancadillas o trampas".

En su intevención durante el cierre de la Asamblea General Ordinaria de Vox, celebrada en el Auditorio de la Mutua Madrileña, Abascal ha pedido a sus vicepresidentes autonómicos Óscar Fernández, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán que respeten los "principios" de Vox, y que los acuerdos que los consagran en las autonomías sean cumplidos "al pie de la letra, sin trampa ni dilación", advirtiendo al PP de que "estarán vigilantes".

"Os pido firmeza y contundencia y que tengáis deseos de pelea con nuestros socios para que nuestros principios sean aplicados con firmeza y respetados", ha ahondado el líder de Vox, aunque ha exigido a sus representantes que respeten igualmente a sus socios en los gobiernos.

Ha sido en este punto cuando ha reclamado a sus cargos autonómicos que, llegado el caso, tengan "valentía" para "abandonar los Gobiernos" como en 2024. Por entonces, Vox rompió todos los ejecutivos autonómicos que mantenía con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia un año después de conformarlos, tras las elecciones municipales y autonómicas de 2023, después de que el PP acatara la normativa aprobada por el Gobierno en torno a la acogida de menores migrantes no acompañados.

"Nosotros no estamos aquí para que cuatro amigos se sienten en unos sillones y tengan mando en plaza, si nos volvemos a encontrar zancadillas y trampas lo volveremos a hacer", ha garantizado, y ha advertido a Fernández, Nolasco y Pollán de que su labor será escrutada por votantes, simpatizantes y "los que les odian".

Abascal ha hecho partícipe de estas peticiones también al candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, aunque Vox no ha verbalizado por el momento si quiere formar parte del futuro gobierno autonómico en coalición con el PP de Juanma Moreno Bonilla.

En cualquier caso, Abascal ha dejado claro que, por el momento, Vox no tiene intención de salirse de los gobiernos, que tienen meses de vida, y tampoco ha concretado en qué áreas podrían generarse esas "trampas o zancadillas" a las que ha aludido. De hecho, el líder de Vox ha señalado que se abre ahora una nueva etapa para Vox, "importante y decisiva", la de gobernar. "Hemos hecho la de la oposición, a veces después de formar parte de ejecutivos, y después la de las elecciones", ha señalado. "Llega ahora la hora de la verdad, de gobernar, de pasar de las musas al teatro".

Insultos a Sánchez: "Desequilibrado, psicópata y malnacido"

Además, ha abordado la situación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha descrito con insultos, y ha llamado "desequilibrado, psicópata y malnacido". "Hoy en España hay un loco al volante, un loco peligroso", ha asegurado."España está gobernada por la traición, la mentira y la corrupción galopante", ha asegurado Abascal, que ha destacado que los presuntos casos abarcan "a toda la cuadrilla del PSOE" y al entorno del jefe del Ejecutivo.

En este contexto, ha reiterado que Sánchez pretende "robar" las próximas elecciones generales, como viene advirtiendo aduciendo que "es capaz de cualquier cosa para perpetuarse en el poder" y evitar así acusaciones judiciales por corrupción. Abascal indica que Sánchez usa la regularización de migrantes y las nacionalizaciones por la Ley de Nietos para alterar el censo electoral.

Además, ha pedido "no confundirse" y dar por hecho que el Gobierno "está acabado". "No lo está, está vivo y no va a ser fácil acabar porque el loco que está al volante es capaz de cualquier cosa", ha insistido. Por último, Abascal ha querido agradecer su labor a la Fundación Disenso, que en 2025 recibió una transferencia de Vox de dos millones de euros, lo que supone un 12% de los 16 millones de ingresos que tuvo el partido, según sus cuentas anuales. "El año que viene se le volverá a dotar (de financiación) y, si es posible, con muchos más fondos que hasta ahora, porque ha hecho un trabajo extraordinario", ha rematado el líder de Vox. El partido ha avanzado que Disenso ha recibido ya un millón en lo que va de 2026.

"Vox no es una moda"

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha congratulado de que la integración del partido en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León haga posible la aplicación de algunas de sus medidas, con especial énfasis en el concepto de la prioridad nacional, y ha garantizado que el partido "sigue trabajando" para hacer lo propio en Andalucía.

"Y lo estamos consiguiendo contra todo y contra todos", ha celebrado el dirigente de Vox, que ha censurado las "difamaciones y calumnias" de las que son objeto y, que sin embargo, no dañan al partido ni a sus expectativas electorales, según ha dicho. En esta línea, ha avisado de que Vox "no es algo pasajero ni una moda, sino que va a cambiar el rumbo de España más pronto que tarde". En esta línea, ha animado a sus correligionarios a un "sprint final" de cara a las próximas elecciones generales.

Durante el acto, el portavoz nacional de Economía y Desregulación, José María Figaredo, ha presentado el Programa de Desregulación de Vox, acompañado de los vicepresidentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León, Óscar Fernández, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán, respectivamente.

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Entre las propuestas, que según Vox pretenden disminuir al máximo la burocracia y simplificar la Administración, destacan la supresión de los programas de igualdad y LGTBI de las empresas, del registro horario obligatorio, una Ley de Mercado Único común a toda España y leyes de "armonización" contra el "caos autonómico" entre otras.