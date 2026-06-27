Feijóo pide a Junts que sea "responsable" para "apretar el botón" de las elecciones: "Nos jugamos la democracia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado a Barcelona este sábado para arropar a Alejandro Fernández como recien reelegido líder del partido en Cataluña, en un congreso que ha servido para dejar la formación a punto para el próximo ciclo electoral, con la mirada puesta en las próximas elecciones generales. "El cambio no puede llegar sin Cataluña, ni tampoco contra ella", ha declarado Feijóo en el discurso de clausura de un cónclave que ha servido para constatar que la sintonía entre Génova y Barcelona es ahora, tras años de disputas, más fuerte que nunca.

El jefe de la oposición ha pedido a los populares catalanes que trabajen para convertirse en la "llave" que eche a Pedro Sánchez de la Moncloa con un buen resultado en las cuatro provincias catalanas. Feijóo ha fijado como objetivo alcanzar los 12 diputados en el Congreso, una hazaña que logró José María Aznar en su mayoría absoluta del año 2000 y en la que se inspira el actual presidente del PP. "No voy a tratar nunca a los catalanes como moneda de cambio, no confundiré problemas reales con ficticios, no responderé a sus necesidades ni por chantaje ni por colisión; trabajaré por Cataluña con convicción y por compromiso", ha dicho Feijóo, frente a la plana mayor del PPC, recien renovada.

Sus planes de futuro, sin embargo, no quieren esperar a 2027, cuando está previsto que se celebren las elecciones generales, sino que Feijóo mantiene viva la esperanza de desalojar a Sánchez antes y forzar un adelanto electoral para el que necesita los votos de Junts. Los de Carles Puigdemont siguen oponiéndose a apoyar una moción de censura, aun cuando esta misma semana han dado sus votos a una moción del PP en el Congreso que pedía disolver las Cortes. "Apretar el botón que las convoca sería mejor y bastante más responsable", ha espetado Feijóo a los posconvergentes. Y ha avisado: "En las próximas elecciones nos jugamos la democracia".

En un momento de alta tensión en el Gobierno y con un presidente que va sumando presuntos casos de corrupción en su entorno, Feijóo aprovecha cualquier escenario para denunciar lo que ve como una "degradación de las instituciones" y una "falta de respeto" hacia los españoles, de los que ha asegurado que Sánchez se ríe al ignorar la petición de elecciones que le ha hecho la Cámara baja a través de esa moción. Pero también ha cargado contra el PSC -"debería tomar distancias con el PSOE, no lo hace y algún día sabremos por qué- y contra sus socios de investidura, que, a su juicio, siguen legitimando que continúe al frente del Ejecutivo. "Qué vergüenza ver a estos partidos y a la izquierda aplaudiendo la corrupción, España no merece un presidente atrincherado en el poder con un Gobierno más propio de un caudillismo que no se veía desde hace 50 años", ha apuntado.

Por eso ha insistido en la necesidad de un cambio de presidente, "no por alternancia", sino por "decencia". "Quiero devolver la decencia a mi país, lo haré con o sin la ayuda de sus votos [de Junts], pero no sin mi partido", ha defendido Feijóo, en un guiño a Fernández, con quien ha protagonizado las mayores disputas a cuenta de la relación que se debe tejer el PP con Junts. No hay espacio para la duda: ambos han sellado una paz interna que nunca antes se había proyectado con tanta fuerza públicamente como este sábado.

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"Es evidente que hoy Alejandro encuentra el camino del partido popular de Cataluña", le ha lanzado Feijóo al presidente del PPC, que horas antes le había concedido lo que ha sido el tono más conciliador hasta el momento en su relación: "Si quedaban heridas abiertas, están más que cerradas; si a alguien ofendí, aquí están mis disculpas; si alguien me ofendió, os juro que no me acuerdo", ha espetado Fernández. Síntoma de esta nueva etapa es que ambos han sellado un acuerdo para la secretaría general, que recae en Juan Fernández, un hombre de consenso dentro del partido y de la confianza de ambos, y para la portavocía en el Parlament, que hasta ahora ocupaba el exedil de Badalona y que pasa a Lorena Roldán, del entorno del presidente del PPC.