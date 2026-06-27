El PSOE aprueba por unanimidad un calendario de primarias a la carta con tres fechas a elegir: julio, septiembre y noviembre

El Comité Federal del PSOE ha aprobado este sábado por unanimidad un calendario de primarias a la carta de lo que necesite cada federación socialista. Como ya adelantó EL PERIÓDICO el pasado mes de mayo, el calendario de primarias será flexible, de forma que la dirección pueda controlar los procesos de elección de candidatos en función de sus características concretas. Habrá tres plazos o ventanas para la presentación de candidaturas: julio, septiembre y noviembre. La primera se abrirá inmediatamente tras el Comité Federal, el lunes 29 de junio. Y la votación, en caso de haber más de un candidato en cada comunidad o ayuntamiento, la primera vuelta será el 19 de julio. Y si ningún candidato suma más de un 50% de los votos, el 26 de julio será la segunda.

A este primer plazo se apuntarán, con casi toda probabilidad, el PSOE de Baleares y el de Madrid. Pero más federaciones podrán pedirlo tanto para las municipales, como para las autonómicas.

Los plazos concretos de las otras dos ventanas los irá aprobando la Ejecutiva Federal. Pero la idea es que sea en septiembre la segunda y entre noviembre y el 1 de diciembre la última. A final de año, todos los candidatos socialistas para las elecciones de mayo de 2027 estarán ya elegidos.

Debate previo con todas las federaciones

La propuesta se ha aprobado por unanimidad, ya que la propuesta ha sido presentada y debatida por parte de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, con todas las federaciones. En las últimas semanas, la número tres del PSOE ha visitado casi todos los territorios para trasladarles una propuesta abierta que finalmente ha cobrado su forma definitiva este sábado.

La tercera y última ventana será probablemente excepcional, según fuentes socialistas. Ferraz quiere dejar abierta la puerta a este retraso técnico de la elección de candidatos hasta diciembre para controlar los tiempos. En otras ocasiones, el líder socialista, Pedro Sánchez, se ha reservado hasta el último momento algún candidato sorpresa para algunas plazas estratégicas. Hace cuatro años, las entonces ministras Reyes Maroto y Carolina Darias necesitaron más tiempo para cerrar asuntos pendientes de sus departamentos y su elección como candidatas a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria se apuró hasta noviembre y diciembre, respectivamente.

Como norma general, el partido no celebra primarias cuando el presidente autonómico o el alcalde es socialista. En esos casos, para que se convoquen primarias lo tienen que reclamar al menos la mitad más uno de los militantes en el caso de los ayuntamientos o el 40% de la militancia en las comunidades autónomas, algo muy improbable. Con lo que ni Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha), ni Adrián Barbón (Asturias), ni María Chivite (Navarra) celebrarán primarias, ya que con toda probabilidad repetirán. Lo mismo pasará con la inmensa mayoría de los alcaldes socialistas de las ciudades de más de 20.000 habitantes. Las más pequeñas no hacen primarias. Por otra parte, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) sigue su propio proceso aprobado por su Consell Nacional.

Primarias abiertas

Fuentes socialistas explican que de forma excepcional, algunas federaciones podrán celebrar primarias abiertas a todos los ciudadanos previa inscripción en un censo habilitado para ello. Las direcciones autonómicas que así lo quieran tendrán que solicitarlo a la Ejecutiva Federal. En principio, solo se acogerá a esta modalidad el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana (PSPV), como ya hizo en 2022. En Madrid, el exsecretario general Juan Lobato también ha reclamado primarias abiertas. Pero en este caso, la dirección regional, que controla el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, no las considera necesarias, con lo que en principio se permitirá votar solamente a los militantes.

Noticias relacionadas

Además del calendario de primarias, el Comité Federal aprobó también por unanimidad el reforzamiento del Código Ético, el protocolo antifraude, el protocolo antiacoso o la reforma del Reglamento que regular los Estatutos para reforzar las medidas de transparencia y control interno en el partido. Todas estas propuestas las hizo Pedro Sánchez en el Comité Federal de 2025, pero necesitaban ser desarrolladas y después aprobadas en un nuevo comité federal, que es el máximo órgano de dirección del PSOE entre congresos federales.