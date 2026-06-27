Sánchez pide al PSOE "coraje" para "limpiar lo que haya que limpiar" y "seguir gobernando" hasta "la España de 2030"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha abierto el Comité Federal de su partido reclamando a la organización "coraje" y "determinación" para "seguir gobernando" ahora y también "la España de 2030". La parte principal de su discurso ha consistido en una reivindicación de la labor de su Gobierno desde 2018. Y en su contraposición con lo que significaría un ejecutivo del PP y Vox. Sánchez ha resumido los escándalos de corrupción que han acosado a su formación y al Gobierno, diferenciando los que considera casos reales de corrupción de las causas contra su familia. Y se ha comprometido a "limpiar lo que haya que limpiar" r y a "seguir gobernando para quienes necesitan que este país avace".

"En España, en cada municipio, en los territorios y a nivel estatal e incluso internacional", ha continuado ante los miembros de la dirección, "se está librando una cruenta batalla entre el progreso y la involución". Una batalla en la que "la derecha y la ultraderecha" trabajan para "recortar el Estado del bienestar" y "liquidar derechos y libertades". Ante esta realidad, el PSOE lidera un Gobierno que "incomoda" porque trabaja para "mejorar la vida de la gente".

En su defensa de la labor de sus gobiernos desde hace ocho años, el líder socialista ha reivindicado que "en 2027, España es un país mejor que en 2023 y mucho mejor que la España que nos legaron en 2018", por lo que ha rechazado el "discurso apocalíptico del PP y Vox en el que llevan instalados ocho años".

En alusión a los distintos procesos judiciales que afectan al partido y al igual que hizo el miércoles en el Congreso, el secretario general socialista ha querido diferenciar los que afectan a "personas concretas que se aprovecharon de su condición", en referencia a los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel, o Santos Cerdán, del caso Zapatero, que está "en fase indiciaria" o, por último, los procesos judiciales contra su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez, "cargados de polémica y de correcciones de la Audiencia Provincial [en referencia al caso de su esposa]".

Sobre las investigaciones que afectan a Zapatero, Sánchez no ha querido entrar en el detalle o en el caso de las joyas. Pero sí ha defendido de forma vehemente la presunción de inocencia del expresidente y, sobre todo, ha cargado contra "el atropello de sus derechos fundamentales" por haberse hecho públicos su agenda y sus mensajes escritos durante años. "Se ha causado un inmenso daño desde todos los puntos de vista, también el personal y el familiar", ha asegurado para avanzar que "desde el PSOE no nos vamos a callar; pedimos que todo se esclarezca. No permitiremos que esto sirva para tapar su legado en el que impulsó la igualdad, impulsó derechos, nos sacó de una guerra ilegal y acabó con la violencia terrorista en España".

Tras la clara distinción entre procesos judiciales, Sánchez ha dedicado casi toda su intervención a reivindicar la labor de su Gobierno y a defender su continuidad ante las voces fuera y también dentro del PSOE para que convoque cuanto antes elecciones anticipadas. "La pregunta no es si debemos continuar; la pregunta es cómo no vamos a continuar", ha reiterado antes de un prolongado aplauso que le han dedicado los más de 300 asistentes al Comité. El presidente ha destacado que desde 2023, se han aprobado 68 iniciativas legislativas, enumerando las más importantes, y ha reiterado su intención de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027.

"Podría seguir y seguir con políticas que están ensanchando los derechos y las libertades en un contexto internacional en la que se cercenan esas libertades", ha aseverado, "gobernar no es fácil en estos tiempos, pero mejorar la vida de la gente siempre merece la pena".

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Frente a los que consideran que este Gobierno tiene los días contados, Sánchez ha defendido que además de "mirar atrás con orgullo por todo lo que hemos logrado", lo "importante" es "mirar adelante con convicción" porque el proyecto del PSOE "mira más allá de 2027" para que "la España de 2030 siga trabajando por la igualdad" y también "para abolir esa infamia que es la prostitución" de forma que nuestro país en la próxima década "siga siendo un referente en democracia, paz, sostenibilidad, derechos y libertades".