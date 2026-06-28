El PSOE deja manos libres a Sánchez para seguir gobernando y convocar elecciones cuando quiera

Pedro Sánchez llegó al Comité Federal del sábado con la intención de reforzarse internamente y cargarse de razones para seguir gobernando, sin hacer caso al PP, a Vox, ni a gran parte de sus socios parlamentarios, y no convocar elecciones de forma anticipada. Daba por descontado que se lo volverían a pedir el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que fueron muy duros. Pero la petición se quedó ahí. La inmensa mayoría del Comité Federal le dejó las manos totalmente libres para "convocar las elecciones cuando le dé la gana", como dijo uno de los más explícitos en las intervenciones a puerta cerrada.

Sánchez llegaba al máximo órgano de dirección del partido tocado y tras un durísimo debate en el Congreso. La imputación de Zapatero, la entrada de la Guardia Civil en Ferraz o la condena a 24 años de cárcel del exsecretario de Organización José Luis Ábalos, han sido golpes durísimos para el partido y para el estado de ánimo de los socialistas.

Por eso en su intervención inicial, Sánchez pidió el apoyo de su partido para "seguir gobernando", no hasta 2027, sino "hasta la España de 2030". No por él, según argumentó, sino por los ciudadanos y para evitar que el PP y Vox impongan "la involución" frente al "progreso" que, en su opinión, ha traído el Gobierno de coalición. Y reiteró su intención de gobernar hasta que convoque las elecciones generales "en 2027", al margen de la evolución de los procesos judiciales que cercan al PSOE. Y sin verse tampoco presionado por su debilidad parlamentaria, que se ha visualizado esta semana cuando el Congreso le ha pedido que se someta a una cuestión de confianza con los votos del PP, Vox y Junts per Catalunya.

Apoyo casi unánime

Todos los secretarios generales que hablaron en las puertas de Ferraz por la mañana llegaron apoyando y arropando al presidente, de nuevo menos García-Page. "Apoyo al secretario general y presidente y al Gobierno progresista que está trabajando para mejorar la vida de la gente", dijo Pilar Alegría, líder de los socialistas aragoneses."Todo el apoyo al Gobierno, a la Ejecutiva Federal y al PSOE", remarcó el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE-M, Óscar López. "El presidente se ha ganado el derecho a convocar las elecciones generales cuando crea conveniente", dijo el líder de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez, que mejoró resultados electorales del PSOE en las elecciones autonómicas del pasado marzo.

En las intervenciones a puerta cerrada, ese apoyo volvió a materializarse en multitud de discursos. Gran parte del PSOE estaba tensionado con la intención declarada de Sánchez de agotar la legislatura hasta julio de 2027. Pero hace una semana, en una rueda de prensa en Bruselas, Sánchez alivió gran parte de esa tensión flexibilizando esa fecha: "Presentaré los Presupuestos en 2026 y habrá elecciones generales en 2027". Como explica un alto dirigente federal, "el apoyo del Comité Federal este sábado ha sido casi unánime: es el momento de estar fuertes y unidos y así lo han entendido casi todos".

Fuentes de la dirección federal añaden que este Comité Federal contaba con un elemento de cohesión de primer orden al poner en marcha la maquinaria electoral del partido en toda España para las elecciones municipales, para las autonómicas en 10 comunidades e incluso para las generales, aunque todavía no esté claro cuándo serán. "Ahora es tiempo de ir todos a una; no podemos distraernos con batallas internas", relataba a EL PERIÓDICO un secretario general.

Menos tensión que en 2025

Por eso Sánchez disfrutó de un cierre de filas mucho más visible que el de julio del año pasado. El cónclave de 2025, además, se celebró bajo un shock todavía más fuerte. El encarcelamiento de Santos Cerdán, los audios sobre prostitutas de José Luis Ábalos y Koldo García o incluso las acusaciones de acoso sexual contra Francisco Salazar dispararon la tensión hasta niveles altísimos en la cita del año pasado. Esta vez, como reconocieron hasta desde la federación de Castilla-La Mancha, "ha sido un Comité más tranquilo, a pesar de la que está cayendo y de que estemos en el peor momento", argumentan.

Varios secretarios generales, como hizo expresamente el presidente de Asturias, Adrián Barbón, alabaron el trabajo de la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, que ha afrontado el reto de suceder a Ábalos y a Cerdán y modificar las formas de hacer en Ferraz que han llevado al partido hasta la Audiencia Nacional. Para tranquilidad de los más de 300 asistentes, Sánchez volvió a garantizar que "no ha habido financiación ilegal" del PSOE, a diferencia de lo que ocurrió en el PP, y que los controles y las garantías impuestas desde el año pasado se han implementado por completo.