Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases particulares ValenciaPatrimonio valencianoPobreza Comunitat ValencianaPueblo ValenciaJubilaciónColegio AlfafarVideopodcast Levante-EMVUso garaje como trastero
instagramlinkedin

Discurso en Madrid

Felipe VI sostiene que España "puede asumir un papel de liderazgo" en la innovación europea

El Rey destaca que "los semiconductores, las tecnologías cuánticas o las tecnologías duales vinculadas a la seguridad y la defensa" se han convertido en recursos estratégicos para Europa

El Rey, entre el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y Cristina Garmendia, presidenta de Cotec, este lunes en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

El Rey, entre el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y Cristina Garmendia, presidenta de Cotec, este lunes en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI reivindicó este lunes en Madrid el potencial de España para situarse a la vanguardia de la innovación en Europa. Durante la gala anual de Cotec, una organización privada sin ánimo de lucro que promueve y difunde la innovación en todos los ámbitos para impulsar el desarrollo de la sociedad y la economía, el Rey aseguró que "puede asumir un papel de liderazgo" gracias a la calidad de sus "investigadores, universidades y empresas", pero también por su apuesta por "procesos dinámicos y colaborativos, pensados para incluir y beneficiar al mayor número de actores".

El Rey Felipe VI a su llegado al acto anual de la Fundación COTEC para la Innovación, en el el Círculo de Bellas Artes - Casa Europa, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). Este foro reúne a empresarios, científicos, académicos y representantes institucionales con el objetivo de presentar el informe anual sobre la evolución de la innovación en España y debatir las estrategias clave para la transición tecnológica y digital del tejido productivo. 29 JUNIO 2026 Carlos Luján / Europa Press 29/06/2026. Felipe VI;Carlos Luján

Felipe VI, este lunes, llega a la gala anual de Cotec, en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. / Carlos Luján / Europa Press

El jefe del Estado enmarcó esa aspiración en un contexto marcado por la aceleración tecnológica y la creciente competencia geopolítica. A su juicio, la innovación se ha convertido en un recurso estratégico para reforzar la capacidad de decisión de Europa y su autonomía "ante desafíos como los semiconductores, las tecnologías cuánticas o las tecnologías duales vinculadas a la seguridad y la defensa".

El Monarca defendió que la revolución tecnológica debe ir acompañada de principios y valores y, en este capítulo, otorgó un papel preponderante a Bruselas, para asegurarse de que se respetan la "libertad", la "privacidad" y los "derechos fundamentales". Frente a otros modelos, reivindicó el papel de Europa como referente capaz de combinar "competitividad, cohesión social y libertad".

Felipe VI alertó también de la velocidad con la que avanzan las nuevas tecnologías. "La innovación no aguarda a ser comprendida ni analizada; su uso se difunde y se impone. Simplemente, llega su hora", señaló, poniendo como ejemplo la rápida irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Según explicó, los análisis de impacto apenas logran ofrecer "una foto estática de una realidad dinámica", constantemente superada por nuevos avances.

Noticias relacionadas

El papel del periodismo

En otro de los ejes de su intervención, el Rey puso el foco en el periodismo como herramienta imprescindible para afrontar esa transformación tecnológica. En un momento en el que cada ciudadano genera una enorme cantidad de datos y aumentan los riesgos para la privacidad, defendió que los informadores ayudan a "discernir, a comprender el contexto y el efecto de la innovación" sobre la vida diaria y, cuando es necesario, a adoptar "una posición crítica".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents