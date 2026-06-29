El Gobierno acusa al PP de “racismo” y defiende el derecho a voto de los descendientes de exiliados

Alberto Núñez Feijóo ha agitado este lunes la teoría de que el Gobierno estaría realizando una suerte de "ingeniería electoral" con la "fabricación" de millones de votantes de cara a los próximos comicios generales. Una acusación que ha lanzado a cuenta de la Ley de nietos, que en base a la ley de memoria democrática aprobada en 2022 permite solicitar la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Desde el Ejecutivo acusan a los populares de mezclar este procedimiento con el de regularización de migrantes que se acaba esta semana y que a diferencia de la ley de nietos no da la obtención de nacionalidad, sino de residencia y, por tanto, priva del derecho a voto. Algo por lo que la portavoz del Gobierno ha cargado contra Feijóo acusándolo de fomentar “racismo, miedo y desinformación”.

Una “irresponsabilidad máxima”, según ha replicado la también titular de Migraciones, cuestionando que el PP sea un partido de Estado. “Se mueve en las mismas calificaciones que las olas ultras”, acusó a Feijóo para concluir que con ellas se buscaría “generar odio”. Frente a ello, en el Ejecutivo lanzan un mensaje de “certidumbre a la ciudadanía de que los procesos electorales en España son los mejores del mundo”, reclamando “más rigor y responsabilidad” a la oposición.

Fuentes de Moncloa cifran en 2,5 millones los potenciales beneficiarios de la ley de nietos, mientras que las solicitudes inscritas en el registro civil, apenas superarían los 300.000. Desde el ministerio de Exteriores se ha llegado a hablar de más medio millón de expedientes. "Las oficinas consulares en todo el mundo han recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes y se han aprobado ya 545.000 expedientes, practicando 306.500 inscripciones en el Registro Civil consular", señaló hace unas semanas exponiendo datos actualizados al 31 de marzo de 2026.

“Los nietos de exiliados tienen derecho a votar”, apuntan las mismas fuentes de Moncloa para argumentar que la norma lleva cuatro años publicada en el BOE y solo se agitaría ahora para difundir “odio” frente a los migrantes.

Para Feijóo un interés evidente de conseguir nuevos votantes: 'como con los votantes actuales no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando nuevos votantes me salen las cuentas'", ha denunciado el líder popular en una entrevista en 'EsRadio' en la que se ha cuestionado en reiteradas ocasiones las intenciones del Ejecutivo. En concreto, Feijóo ha apuntado a que hay cerca de 2,5 millones de solicitudes para obtener la nacionalidad española a través de la Ley de nietos.

Ayuso sube el tono

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha insistido en que se está produciendo una modificación sustancial del censo de votantes y que no se "fían" de los procedimientos que realiza el Gobierno. "Nos preocupa, nos importa, es relevante y es relevante cómo se está haciendo ese proceso, que se esté haciendo con todas las garantías", ha recalcado en una rueda de prensa.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado el tono para defender que “el Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento del voto, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”. “Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso”, aseguró.