Aznar pide a Feijóo una “mayoría nacional” que interpele “a derecha e izquierda”: “Nos jugamos un cambio de sistema”

José María Aznar llegó este miércoles al Hotel Ritz de Madrid con la tarea de presentar a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en un desayuno informativo, pero de paso marcó la línea a seguir a Alberto Núñez Feijóo. El expresidente del Gobierno, que cargó duramente contra Pedro Sánchez, puso como deberes al presidente del PP la "tarea bien difícil" de construir una "mayoría nacional" que interpele "a derecha e izquierda" para las próximas elecciones generales porque lo que está en juego no es "un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema".

"Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a izquierda y derecha en torno a un propósito reconstructor", sentenció el expresidente casi al final de su intervención. Pasando ya la pantalla de una hipotética moción de censura, Aznar habló ya de la magnitud que tendra la próxima cita electoral, la "más importante" de toda "la historia reciente democrática" porque, según denunció, lo que se decidirá es "la supervivencia o la liquidación" de "la nación constitucional y la igualdad ante la ley".

El reto, dijo, es hacer que la sociedad pueda "entender bien lo que decidirán" las urnas en 2027, una vez que descartó un adelanto electoral o una moción de censura exitosa. "Lo importante de las próximas elecciones generales no es cuando se convoquen, sino entender bien lo que decidirán", dijo el expresidente en una reflexión en la que también coincidió la portavoz Ester Muñoz, quien restó importancia a la fecha en la que se convoquen elecciones -"sean dos meses o sea un año", dijo- y puso el acento en estar "preparados" para entonces.

Los acuerdos del Ejecutivo

"No nos jugamos un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema. Es decir, la supervivencia o la liquidación de los supuestos implícitos a los que vengo aludiendo: la nación constitucional y la igualdad ante la ley primerísimo lugar", sentenció. Y, continuando con los deberes a Feijóo, sostuvo que ahora hay que "trasladar esta idea a la opinión y articularla en un programa capaz de suscitar una adhesión masiva.

Todo esto, dijo, para hacer frente a la situación de bloqueo institucional en la que se encuentra España, que cuenta con "un Gobierno, rehén voluntario de sus socios, arrastrando improductivamente una legislatura bloqueada". A su juicio, "la peor corrupción es haber suscrito con minorías radicales un pacto fáustico por el que se entrega el alma del Estado –cohesión nacional, salud institucional y viabilidad financiera– a trueque de alquilar un poder mediatizado".

Asimismo, subrayó que la unidad política no consiste en "pensar lo mismo", sino en "actuar juntos" para resolver problemas comunes desde la discrepancia y el respeto institucional porque la "convivencia democrática implica un nosotros nacional". Por último, apuntó que "la patología política española se revela con solo describir" que "ni el Gobierno se plantea disolver las Cámaras o suscitar una cuestión de confianza, al comprobar que no la tiene, ni el Congreso puede armar una moción de censura constructiva".

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"¿Por qué sucede esto? Porque por un lado hay un gobierno decidido a no asumir responsabilidades políticas. Y por otro, hay una mayoría puramente negativa que solo coincide en evitar la alternancia y poder consumar así su saqueo del Estado", concluyó.