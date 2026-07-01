El Gobierno confirma más de medio millón de permisos provisionales concedidos por la regularización extraordinaria

El Gobierno confirma la recepción de más de un millón de solicitudes recibidas en la regularización extraordinaria de migrantes que culminó este martes y avanza que "más de medio millón" ya han sido admitidas a trámite, con la concesión provisional de permisos laborales y de residencia, hasta que se resuelvan en un plazo máximo de tres meses.

En una entrevista en RNE, la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el proceso llevado a cabo por el Gobierno y se ha hecho "con todo el rigor jurídico" y "respeta absolutamente el marco europeo", después de conocerse que el Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo para ver si es compatible con la reciente legislación comunitaria, el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Una petición partía de las comunidades autónomas de Aragón y Comunidad Valenciana, y el Supremo ha dado cinco días para presentar alegaciones a todas las partes.

La ministra se ha mostrado confiada en que el Supremo no tumbe la medida, después de que rechazara la suspensión cautelar que pedían entre otro Vox y la Comunidad de Madrid. "Fue un espaldarazo también a que siguiera el procedimiento y con total tranquilidad", detalló Elma Saiz, que avanzó que este viernes 3 de julio se conocerían las alegaciones remitidas por el Gobierno al Alto Tribunal a través de la Abogacía del Estado.

"Estamos hablando de un procedimiento que da derecho a residir y trabajar en nuestro país, e incluso la Comisión Europea a través de su representante ha reconocido que forma parte de la legislación de la normativa de nuestro país", insistió la ministra.

La también portavoz del Gobierno defendió que "no hay efecto llamada", y aseguró que con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes "están cayendo las llegadas irregulares".

La ministra también se pronunció sobre la ley de nietos, después de que el PP haya denunciado "ingeniería electoral" tras la petición de solicitud de 2,4 millones de personas y se hayan concedido 540.000 permisos de nacionalidad por ser descendientes de exiliados de la guerra y la dictadura.

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Elma Sainz ironizó con que Alberto Núñez Feijóo "huele una torta electoral y se pone la venda antes de la herida" y señaló que este discurso "demuestra frustración y desesperación". En este sentido, defendió que "es una ley que se ha votado en el Congreso de los Diputados. Está llegando a cuestionar nuestro estado de derecho", zanjó. "Eso tiene un nombre y es ultra o antisistema".