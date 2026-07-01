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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Luis Ángel Sanz
García-Page: "El partido tiene más de 120 imputados. ¿No somos responsables de nada?"
Emiliano García-Page (58 años), presidente de Castilla-La Mancha, es el único dirigente autonómico socialista con mayoría absoluta. Desde hace unos meses, se ha convertido en el principal adversario interno de Pedro Sánchez. En el Comité Federal, se confirmó como la voz más crítica del PSOE en el momento de mayor debilidad del partido de los últimos tiempos. Gobierna su comunidad desde hace 11 años -hoy y mañana defenderá sus intereses en Bruselas- y confía en que el Partido Socialista vuelva a ganar las autonómicas de 2027. Hace cuatro años, él mismo sacó en su región en las autonómicas 90.000 votos más que Sánchez en las generales de 2023.
Ana Cabanillas
El Gobierno da oxígeno a Sumar con un 'hat-trick' legislativo en plena crisis por la corrupción
El curso político vuelve a hacerse largo para el Gobierno. La avalancha de causas judiciales, como ocurrió el año pasado con el informe de Santos Cerdán, obliga al Ejecutivo a tratar de cambiar de rasante y llevar el debate político a otros derroteros. Y con este objetivo se vale ahora de algunas de las medidas con sello de Sumar, que el socio minoritario de la coalición empujó en solitario y que se someterán a votación este mes de julio en el Congreso, antes de acabar un verano. Un balón de oxígeno como broche a un año difícil para el socio minoritario de Gobierno, que se ha visto fuertemente desdibujado, que mantiene el respaldo al PSOE frente a los escándalos de corrupción y que afronta grandes dificultades para marcar perfil propio ante la falta de un líder claro.
El PSOE denuncia la "falta de imparcialidad" del PP tras volver a llamar a Zapatero al Senado
El PSOE del Senado denunció este martes la "falta de imparcialidad" y el "nulo respeto" del PP hacia la Cámara Alta tras volver a convocar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sin anunciar una fecha concreta.
Así lo afirmaron fuentes socialistas en el Senado, quienes criticaron que el PP convoque comparecencias en comisiones de investigación que "no respetan los plazos legales", subrayando que ninguna respeta este requisito salvo las de la Comisión de Investigación de RTVE. Asimismo, también reprocharon que los populares las anuncian ante la prensa antes que a la Mesa de la Cámara, "máxime cuando la mesa se reunió ayer", apostillaron.
Por ello, se preguntaron si "tiene sentido anunciar hoy que vuelven a citar a Zapatero, sin un solo indicio nuevo en su contra, después de reunir a la mesa de la comisión ayer mismo". Los socialistas pensaron que, "como ya se le escapó a la propia portavoz del PP en el Senado, Alicia García, todo este fango obedece al diseño de una operación que utiliza las instituciones en su beneficio". Según los socialistas, García dijo que habían diseñado un calendario de cerco total y añadieron que si para ello necesitan "arrasar las instituciones, la Justicia o la verdad, no dudan en hacerlo".
Perfil de Belén Gualda, la técnica de la Junta que Montero llevó al corazón empresarial del Estado: de la SEPI al banquillo del juez Pedraz
La presidenta de la SEPI es una ingeniera granadina forjada en la administración andaluza como alto cargo y aupada por María Jesús Montero para pilotar el corazón empresarial del Estado tras la imputación judicial de Vicente Fernández por la mina de Aznalcóllar
Belén Gualda (Granada, 1974), que no ha dado una sola entrevista como presidenta de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), ha llegado a los titulares de la peor forma posible: su imputación en el llamado caso Leire, una pieza judicial que ha colocado bajo sospecha a 25 personas, entre ellas la máxima responsable del holding empresarial del Estado que depende directamente del Ministerio de Hacienda y al que llegó en 2021 a petición de la entonces ministra María Jesús Montero.
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Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija
La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado autorización y devolución de su pasaporte entre los próximos 7 y 10 de julio para que pueda acompañar a su esposo, el presidente del Gobierno, a la Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente.
El regreso se realizará desde Londres para asistir a la graduación de su hija, señala el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Asimismo, la defensa argumenta que durante todo el viaje estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.
El escrito del abogado de Begoña Gómez se acompaña de la invitación oficial que ha sido remitida por Ermine Erdogan, esposa del presidente turco, para realizar el viaje junto con la delegación española en el avión oficial, que parte el próximo martes.
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Aagesen el 6 y Narbona, después
Citadas están el próximo lunes, 6 de julio la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien acuda al Senado para dar cuenta del rescate de Tubos Reunidos y otras empresas. Al día siguiente, será el turno del DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Y ya a la próxima semana serán citadas la directora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Soledad Fernández, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
Casi cuatro meses después de que Zapatero ya desfilara por los pasillos de la Cámara Alta para negar su implicación en el rescate de Plus Ultra, los populares creen entonces les "mintió" y no pudieron preguntarle por las joyas. "Desde que compareció en la comisión Koldo han pasado muchas cosas", ha recalcado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
"Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria ahora tendrá que dar explicaciones ante el juez y también está obligado a dársela a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una", ha continuado García. La portavoz ha asegurado que el trabajo de las comisiones no parará en verano, pero no ha dado fecha para esta nueva comparecencia.
El PP volverá a citar a Zapatero en el Senado aunque aún no pone fecha
El PP volverá a citar a José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado. Después de que venciera el plazo que se autoconcedió el propio expresidente del Gobierno para dar explicaciones sobre las joyas que tenía guardadas en su despacho, los populares han tomado la decisión de llamarle a comparecer una vez más a la comisión de investigación sobre el caso Koldo, aunque no han aclarado todavía en qué fecha será. No obstante, lo más seguro es que llegado el momento Zapatero no responda a ninguna pregunta, dada su imputación. Su secretaria, Gertrudis Alcázar, se aferró a sus derechos fundamentales a no declarar este mismo lunes en la Cámara Alta.
Las acusaciones populares piden al juez que llame como testigo a García Ortiz y a los fiscales que se reunieron con Leire Díez
Las acusaciones populares del 'caso Leire Díez' han solicitado al juez de la Audiencia Nacional que lo instruye, Santiago Pedraz, que declare como testigo el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, así como los ex altos cargos de su mandato Diego Villafañe y Beatriz López, quienes mantuvieron una reunión con la exmilitante socialista.
El Gobierno pone el foco en los controles y la fiscalización realizada y desgrana que:
• "La IGAE ha auditado la gestión del FASEE y el cumplimiento de la normativa aplicable, dando su opinión favorable a las cuentas del FASEE en todos los ejercicios".
• "La Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE. La Comisión Europea ha sido puntualmente informada de todas las operaciones del FASEE".
• "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas a otorgar por el FASEE".
• "El Tribunal de Cuentas ha avalado, en su informe publicado el pasado 27 de septiembre del 2024 todas las ayudas concedidas por el FASEE. En su informe concluye que “SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación”".
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- El juez del 'caso Leire' imputa al valenciano José Vicente Berlanga, afín a Ábalos y excargo del Gobierno