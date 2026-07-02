TRIBUNALES
Archivan la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por filtración de datos de dos periodistas
La jueza cierra la investigación sobre la difusión de la identidad de los reporteros que investigaban el caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso
Javier Martínez Candela
El juzgado ha decidido archivar la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por presuntamente difundir datos de dos periodistas que investigaban informaciones relacionadas con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
La decisión llega después de que la magistrada escuchara las explicaciones de Rodríguez y del propio González Amador. El primero reconoció que fue la pareja de Ayuso quien le hizo llegar las fotografías de los dos reporteros de 'El País', que después difundió entre medios. González Amador sostuvo, a su vez, que esas imágenes le habían llegado a través de un vecino.
La causa se remonta al 19 de marzo de 2024, cuando los dos periodistas acudieron a las inmediaciones del domicilio de Ayuso y González Amador para investigar. Según las resoluciones conocidas durante la instrucción, un agente de paisano les pidió que se identificaran. Esa misma noche, Rodríguez difundió en un chat de periodistas sus nombres, apellidos y una fotografía, acompañados de un mensaje en el que les atribuía haber estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad".
El procedimiento había sido reabierto por la Audiencia Provincial de Madrid después de que el juzgado lo archivara inicialmente. La Audiencia aceptó los recursos del PSOE y de 'El País' y ordenó investigar el origen de los datos, al considerar "pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas" a Rodríguez y si este los difundió. Tras esa resolución, la jueza citó al jefe de gabinete de Ayuso como denunciado y querellado por un posible delito de revelación de secretos.
El archivo judicial se produce después de que, en marzo, la Agencia Española de Protección de Datos también archivara la denuncia presentada contra Rodríguez en el ámbito administrativo. La AEPD no apreció indicios de infracción en materia de protección de datos, aunque esa resolución se limitaba a ese terreno y no prejuzgaba eventuales responsabilidades penales.
Por su parte, el PSOE, que ejercía la acusación popular en la causa, ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la magistrada.
[Noticia en elaboración]
Fuente: El Periódico de España
- Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
- La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
- Las seis nuevas banderas negras del litoral valenciano: estas son las playas y espacios naturales señalados
- Rod Stewart convierte el Roig Arena en el pub más grande de València
- Paco Roig, Pedro Cortés, Juan Bautista Soler, Intercity, azulejeros de Castelló... los mayores morosos a Hacienda en la Comunitat Valenciana
- El pueblo menos habitado de Valencia 'se abre al mundo' con un nuevo mirador y dos viviendas para alquiler social
- Se lleva sin permiso a su bebé del Port de Sagunt y acaba detenido en Huesca
- Los destinos de la Comunitat Valenciana del Imserso 26-27: dónde se puede viajar y precios