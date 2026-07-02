Uno de los condenados por el asesinato de Gregorio Ordóñez rechaza un encuentro con su hermana Consuelo

El preso de ETA Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados como autor del asesinato del concejal del PP Gregorio Ordóñez, ha rechazado el encuentro restaurativo que había solicitado mantener con él la hermana del edil y presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. Ordóñez ha confirmado a EFE que el recluso ha dejado que finalice el plazo sin responder a esta petición lo que, a su juicio, es la actitud "más cobarde" que podía adoptar.

Consuelo Ordóñez solicitó este encuentro por medio de un correo electrónico que envió el pasado 22 de enero a la cárcel alavesa de Zaballa en la que está interno el exintegrante del Comando Donosti que cumple una condena acumulada de 30 años por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo.

La presidenta de Covite ha explicado que, ante la falta de respuesta a su solicitud, se acordó fijar un plazo máximo para atenderla que, según ha denunciado, el preso de ETA ha consumido con el "peor de los desprecios". "¿Me voy a tener que creer yo sus cartas?. Todo es una farsa", ha denunciado Ordóñez, quien ha recordado que la Audiencia Nacional anuló la semilibertad de Carasatorre que acordó el Gobierno Vasco al aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

La hermana del concejal asesinado en 1995 ha criticado además la justicia restaurativa que organiza el Gobierno Vasco desde que asumió en 2021 la competencia de prisiones porque excluye, a su juicio, a algunas víctimas con "total opacidad". Ha recordado que esto también ocurrió cuando se puso en marcha 'la vía Nanclares', pero debido a su insistencia pudo finalmente reunirse, en junio de 2012, con Valentín Lasarte, otro de los autores condenados, junto a Javier García Gaztelu, Txapote, por el asesinato a tiros de su hermano.

Ordóñez, quien no podrá verse cara a cara en esta ocasión con Carasatorre, ha desvelado que este disfrutará en breve de un permiso de seis días. En este sentido, ha dejado claro que ella no critica dicho permiso porque está contemplado en la legislación vigente: "Yo no voy en contra de los derechos", lo que hago es denunciar cuando se burla la ley", ha concluido.