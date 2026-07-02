Caso Leire
El juez imputa a la directora de la Guardia Civil y la cita el 16 de julio por su implicación en la trama Leire
Marlaska expresa su confianza en González y en el DAO, que también ha sido imputado, y afirma que "seguirán ejerciendo sus funciones"
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP, ha imputado a directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y también al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas en el denominado caso Leire, que indaga en la presunta trama que habría recibido pagos del PSOE para boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno. Ha citado a ambos en calidad de investigados el próximo 16 de julio.
En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del juzgado número 5 del Tribunal Central de Instancia, señala que existen en la causa "indicios de responsabilidad" de ambos en hechos que, 'prima facie', y "sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa", podrían presentar los caracteres de un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con otro delito contra la administración de justicia (obstrucción) en relación con las presuntas maniobras investigadas.
Tras conocerse la imputación de la directora de la Guardia Civil y del director adjunto operativo, Interior ha emitido un breve comunicado en el que el ministro Fernando Grande-Marlaska afirma que mantiene su confianza en Mercedes González y el teniente general Manuel Llamas. En el mismo comunicado, el ministerio anuncia que la jefa política y el jefe operativo del instituto armado "seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera".
Pese a que sí lo pidieron las asociaciones populares, ni Anticorrupción ni el juez ven posible responsabilidad por el momento en la actuación del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. En el escrito en el que instaba a estas imputaciones, el PP señalaba que considera "acreditado", a partir de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que entre González y Leire Díez "existió una relación personal y reiterada, previa al nombramiento de la primera, que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024, materializándose en, al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea".
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Fuente: El Periódico
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