Un total de 1.174.000 personas se acogen a la regularización de migrantes, más del doble de lo previsto por el Gobierno

Un total de 1.174.000 personas son las que han presentado solicitudes para acogerse al proceso extraordinario de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno. Según dato avanzado por la Ser y confirmado por este diario, la cifra de supera al medio millón de personas que inicialmente preveía.

Inicialmente, el Ejecutivo calculó que medio millón de personas se acogieran al proceso, partiendo de las estimaciones de la ILP de la que parte esta iniciativa. Sin embargo, a tenor del ritmo de solicitudes, el Gobierno barajó un escenario de máximos que, finalmente, no se ha producido porque no se llegará al 1,2 millones de solicitudes. Hasta la fecha, y a la espera de los datos cerrados que aporten al mediodía desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya se han concedido medio millón de confirmaciones.

Ésta supone la mayor regularización puesta en marcha en España, duplicando las cifras de la última, que era hasta ahora la más amplia, la impulsada por Zapatero en 2005, con 691.655 solicitudes y 576.506 autorizaciones concedidas (83,4%). Durante los gobiernos de Aznar se desarrollaron dos más: la de 2000, que registró 272.482 solicitudes y 264.153 concesiones (96,9%), con la tasa de aprobación más elevada de todos los procesos; y la de 2001, con 351.269 solicitudes y 239.174 permisos (68,1%).

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El proceso llega contra el signo de los tiempos en la Unión Europea, con la entrada en vigor el pasado 12 de junio del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), el primer marco legislativo a nivel comunitario que endurece los requisitos de entrada de migrantes al Viejo Continente.