COMUNIDAD DE MADRID
Óscar López se enfrentará a la abogada Silvia López Quivira en las primarias del PSOE-M
Reyes Maroto y Enma López también competirán en primarias para encabezar la lista del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid en 2027
EFE
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid Silvia López Quivira se enfrentarán en las primarias para liderar la candidatura socialista en la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.
Así lo ha anunciado este viernes la Comisión Regional de Ética, desde donde también se ha dado el visto bueno a que la actual portavoz del PSOE-M en el ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, y la concejala Enma López sean precandidatas a las primarias para ser cabeza de lista en las elecciones municipales en la capital del próximo año.
El plazo de presentación de precandidaturas ha terminado hoy tras abrirse el jueves. De acuerdo con el calendario, la recogida de avales tendrá lugar entre el 4 y 11 de julio, la campaña de información entre el 12 y el 18, y la primera votación será el 19 de este mes. En caso de ser necesaria una segunda votación se llevará a cabo el 26 de julio.
Fuente: El Periódico de España
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