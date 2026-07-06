Feijóo anuncia una ley como la de Díaz Ayuso para que los no nacidos cuenten a la hora de recibir ayudas

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este lunes que, de llegar a la Moncloa tras las próximas elecciones, impulsará una ley para que los bebes concebidos no nacidos cuenten ya a la hora de solicitar ayudas como un miembro más de la unidad nacional. Como ya hizo en Galicia en 2011 y siguiendo ahora la estela de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha cerrado con esta norma el curso político, el presidente del PP ha dejado claro que su intención será elevar esta norma a rango nacional cuando sea jefe del Ejecutivo.

"Cuando una mujer está esperando a un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público. Eso lo hice en el año 2011 en Galicia, la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, si tengo responsabilidad de Gobierno haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la familia que lo está esperando", ha explicado en una entrevista en Antena3.

La propuesta de Feijóo llega después de que la Asamblea de Madrid, a propuesta del Gobierno de Díaz Ayuso, aprobara una ley el pasado jueves que establece el reconocimiento general de la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido a la hora de solicitar ayudas o prestaciones o de obtener el reconocimiento de familia numerosa. Feijóo hizo algo similar en 2010, aunque el texto de la Comunidad de Madrid es más general.

La 'ley de nietos'

Al margen de este anuncio, el presidente del PP también ha regresado a la polémica 'ley de nietos' que criticó duramente la semana pasada por los 2,5 millones de solicitudes que se han recibido. Como ya dijo en días atras, Feijóo ha denunciado la instrucción posterior a la norma que, según dice, amplía el contenido de la Ley de Memoria Democrática, donde se recogía quién podía obtener la nacionalidad. "No se puede con una instrucción facilitar la nacionalidad de un ciudadano. [...] Eso es nulo de pleno derecho", ha sostenido.

No obstante, él mismo ha admitido que no tienen "ninguna información oficial" sobre el procedimiento que se está realizando para las nacionalizaciones y que esperarán para ver si "esa instrucción alguien la declara ilegal". Sin embargo, ha añadido un nuevo elemento a las críticas. Tras hablar de "ingeniería electoral" porque estos nuevos españoles pasarán a incrementar el censo del voto CERA -el de residentes en el extranjero-, Feijóo ha dejado caer que es necesario "incrementar más seguridad para que ese voto sea fiable" y ha dado a entender que podría producirse que la papeleta que envía por correo un español en el extranjero no sea la misma que llega a la urna.