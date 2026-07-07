Feijóo tacha de "cáncer" el absentismo laboral y Sánchez le ataca: "Deja claro de qué lado está"

Hace unas semanas participó en la reunión anual del Cercle de Economía en Barcelona. Este martes, Alberto Núñez Feijóo protagonizó un encuentro en el Círculo de Empresarios vascos. Con el trasfondo político de si el presidente del Partido Popular impulsará una moción de censura contra Pedro Sánchez y la presión directa o indirecta a PNV y Junts, Núñez Feijóo también quiso exponer parte de su proyecto económico al empresariado vasco y el Gobierno aprovechó sus comentarios para retratarlo.

En la intervención abordó un tema que alarma a la patronal, las bajas laborales. "Debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo". "Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros. Por tanto, esto es una cuestión para discutir", expuso el dirigente popular.

Un razonamiento que amplió en su intervención ante empresarios como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola sentado a su derecha, o Andrés Aritzkorreta, ex CEO de CAF. "Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues ¿qué quieren que les diga?", reflexionó. "Si, además, la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", amplió.

Es más, el presidente del PP continuó su exposición rememorando su pasado de gestor. "A mí me gustaría, insisto, este asunto, yo lo abordé en el Insalud, donde era una fábrica de bajas, donde es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega o que una enfermera no le dé la baja a un médico".

La respuesta

Estas palabras de Feijóo y su reflexión fueron respondidas directamente por el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X, afirmó: "Quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". "Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", aprovechó el jefe del Ejecutivo, antes de concluir: "los derechos no se recortan. Se defienden".

Una crítica al líder del PP a la que también se sumaron desde el PSOE, sosteniendo que con este tipo de reflexiones "cada día que pasa, Alberto Núñez Feijóo deja entrever un poco más cuál es su verdadero proyecto para España". "Ya no hay moderación. Es el proyecto ultra", argumentan desde Ferraz. Y añaden que "Feijóo ya anuncia que está dispuesto a pasar por encima del diálogo social y del Estatuto de los Trabajadores para imponer recortes a quienes más protección necesitan. La motosierra de Milei ya tiene quien la empuñe en España".

Zapatero y las investigaciones judiciales

Mientras en el PSOE ponen el foco en que el PP ha "comprado" el discurso de Vox "sobre inmigración, que cuestiona la Memoria Democrática y que vuelve a poner en cuestión los derechos de las mujeres" hasta el punto de que "ya no se distingue de Vox porque ha decidido ser Vox"; el secretario general del PP, Miguel Tellado, pone el foco en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Tellado, Zapatero es el responsable de la estrategia del PSOE para frenar las investigaciones judiciales. El objetivo del "faro inmoral del sanchismo", como lo definió, es boicotear las causas judiciales y de ahí que, a su juicio, el expresidente -imputado por varios delitos en la Audiencia Nacional- "ha renunciado a defender su inocencia" al admitir que no puede probarla y sostiene que basa su estrategia judicial en "anular la causa".

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Sostuvo en una intervención en Talavera de la Reina en el congreso nacional de Nuevas Generaciones que, en su opinión, el de Sánchez es un "Gobierno corrupto" y "del delito", en el que "cuesta encontrar a alguien que no esté imputado", y avanza "el PSOE está a dos autos de quitar el logo de la sede y poner el cartel de compro oro". El PSOE disputa "el Mundial de la corrupción", con "126 imputados y subiendo", por lo que este Gobierno atraviesa "los minutos de la basura de la era Sánchez", concluyó.