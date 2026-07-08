El Gobierno minimiza la amenaza de Trump de cortar relaciones comerciales con España y se escuda en la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretendía trasladar en la cumbre de la OTAN que se celebra este miércoles en Turquía (Ankara) que España sí está “cumpliendo con sus compromisos”. Tanto de inversión, pese a rechazar el 5% del gasto en defensa, como de desarrollo de capacidades, siendo “un aliado que cumple y lidera con principios”. Con todo, el presidente de EEUU, Donald Trump ha calificado a España como “aliado terrible” y asegurado que en consecuencia detendrá “completamente” el comercio bilateral. Una amenaza que fuentes de Moncloa aseguran recibir con “tranquilidad y normalidad”, escudándose, como en otras ocasiones, en que la UE “es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún Estado miembro, como ha subrayado en varias ocasiones la propia Comisión”.

Sorteando el tono de confrontación, en el Ejecutivo replican a la Administración de Donald Trump que España “mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU” y que su intención es que esto no cambie. En cualquier caso, tiran de datos económicos para apuntar que EEUU se beneficia más de su relación bilateral, pues tiene superávit comercial con España. Asimismo, estas fuentes del Gobierno añaden que “los vínculos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos” para concluir que “la relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa”.

"No quiero ningún tipo de negocio nunca más con España. Son un aliado terrible. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Cierra todo comercio con España, por favor. Incluyendo visitas. ¿De acuerdo? Inmediatamente, y ni siquiera hables con ellos. No tienen arreglo", le ha dicho Trump a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la cumbre de la Alianza Atlántica.

Sánchez tenía previsto lanzar un mensaje en la cumbre de refuerzo del cariz europeo y de la unidad y la cohesión de la Alianza para afrontar los retos de futuro, al tiempo que señalar a Ucrania como otra de las prioridades para España que defiende, "en coherencia con su política exterior, un apoyo continuado, sostenido y predecible". Todo ello, con un enfoque para la disuasión y la defensa con especial atención al denominado Vecindario Sur.

En la cumbre de la OTAN celebrada el pasado año en La Haya (Países Bajos), Trump ya cargó contra España al considerar su gasto en defensa insuficiente y posteriormente amenazó con una guerra comercial. Frente a ello, el jefe del Ejecutivo reivindicó la soberanía nacional y la defensa del interés general del país para enrocarse en el 2,1% de gasto. En esta ocasión, desde el Gobierno presumían de situarse a la cabeza de los países que más han aumentado el gasto militar, así como sus capacidades y participación en misiones de la OTAN.

"Con la certeza de que la seguridad europea se construye desde la unidad de sus aliados y de que España seguirá cumpliendo con las capacidades que exige la Alianza sin recortar un centímetro de nuestro Estado del bienestar", trasladaba ayer a través de las redes sociales el jefe del Ejecutivo tras llegar a Ankara. Su mantra, que "seguridad y prosperidad" deben ir de la mano.

"Deberes hechos"

Para acudir con los deberes hechos a la cumbre, el Gobierno aceleró durante el mes de junio el gasto militar y las inyecciones al denominado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que rige el compromiso de elevar la inversión al 2,1% del PIB. A las puertas de la cumbre de la Alianza, el Consejo de Ministros autorizó así un total de 8.450 millones de euros. A través de transferencias a Defensa, compras de armamento o financiación de la participación de las fuerzas armadas en misiones de la OTAN.

A este aumento del gasto se añadieron préstamos con carácter de urgencia para financiar programas industriales y tecnológicos vinculados a la modernización de las Fuerzas Armadas. Entre ellos, a varias empresas para el desarrollo tecnológico e industrial de programas de modernización de sistemas de misiles en el ámbito aeronaval, justificados “para cumplir compromisos internacionales en materia de seguridad y defensa”. Además del ministerio dirigido por Margarita Robles, el departamento de Industria también ha recibido transferencias “con objeto de financiar la realización de actuaciones previstas en el Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa”. Concretamente de 1.399 millones.