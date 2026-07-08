Gobierno y PSOE arremeten contra el PP por la propuesta de Feijóo frente al absentismo laboral: “No cree en los derechos laborales”

El Gobierno y el PSOE han salido en tromba contra la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para rebajar las prestaciones por absentismo laboral. Si bien el PP ha tratado de modular las palabras de su líder para pasar de referirse de “un cáncer que no podemos pagar” a un "posible fraude que se pudiera producir en ese absentismo", varios ministros y dirigentes socialistas han seguido cuestionando lo que consideran un ataque a los derechos laborales. “Feijóo el moderado se ha quitado la careta y resulta que es el más ultra de todos. No cree ni en los derechos laborales ni en los derechos de las mujeres”, cuestionaba la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha criticado que "el único proyecto que tiene el Partido Popular para España son los recortes" para reclamar que "la salud de los trabajadores tiene que estar en el centro”. Durante una entrevista este mediodía en TVE, la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defendió que “nos ha costado décadas alcanzar estos niveles de protección social" para acusar a Feijóo de querer "cargarse" la negociación colectiva y el diálogo social, en referencia a su intención de combatir el absentismo “con o sin acuerdo” de los agentes sociales.

“Su única medida es el recorte”, ha arremetido en RNE la secretaria adjunta de Organización y Coordinación Territorial del PSOE, Elisa Garrido, para concluir que se trata del "mismo cuento de siempre" que defendería el PP y la patronal. Esto es, para aumentar los beneficios de las empresas “hay que recortar derechos" de los trabajadores. En la misma línea crítica se han manifestado CCOO o UGT. Unai Sordo ha acusado a los populares de “demonizar” a los trabajadores de baja para argumentar que "no es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar, ni que el 40% de ellas se den en fraude de ley, ni que los médicos den bajas sin que exista una enfermedad, ni que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja".

“Menos sueldo, menos prestaciones, las vacaciones ya tal. ¿Quién da más?”, se ha preguntado a través de las redes sociales el ministro de Transportes, Óscar Puente, ironizando con que “es todo un desafío al 'fachapobre'”. “Viene con la motosierra. En todo caso me parece un ejercicio de honestidad impropio de él. Para que nadie se llame a engaños”, apuntaba en otro mensaje. “Más recortes y menos derechos”, resumía la exministra y líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, condensando así el argumentario de réplica de Gobierno y PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya fue de los primeros en contestar, también a través de las redes sociales, argumentando que “quien llama ‘cáncer’ a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está”. En contraposición, el jefe del Ejecutivo añadía que “nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla” y concluía que “los derechos no se recortan. Se defienden”.

“Generar polémicas”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha salido en defensa de los profesionales sanitarios a equiparar las críticas al absentismo laboral de Feijóo con hablar “de fraude” de los médicos. “No olvidemos que las altas y las bajas son actos médicos", reposicionó el debate. Tras ello pidió enfocar el debate en qué "está haciendo enfermar a nuestra sociedad". "No solamente está errado en la manera de hacer el diagnóstico, sino además en el tratamiento que propone el señor Feijóo, pero nada nuevo bajo el Sol porque ya sabemos cuál es la solución del Partido Popular y de la derecha, recortar derechos", concluyó la titular de Sanidad.

Noticias relacionadas

Ante el aluvión de críticas, desde el PP han acusado a Gobierno y PSOE de "generar polémicas", de "manipular" y de rehuir el debate de fondo, en referencia al aumento de la tasa de absentismo y el consiguiente coste de las bajas laborales.