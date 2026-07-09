El Gobierno enmarca el giro de Trump con España en su aumento del gasto en defensa e insiste en la "buena relación" con EEUU

Si ayer Moncloa minimizó el impacto de las palabras de Donald Trump amenazando con cortar relaciones comerciales con España, las de esta madrugada aseverando que España "se ha redimido por completo" y ha accedido a hacer un gran pago a la OTAN, van por el mismo camino. Según fuentes del Ejecutivo consultadas por EL PERIÓDICO el pago al que se refiere el presidente de EEUU es al compromiso del 2% del PIB en gasto en Defensa que ya está cumpliendo el Gobierno español.

De esta forma responden a las palabras de Trump de regreso de Ankara. "He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo", manifestó el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los periodistas, según recoge EP. Un cambio de posición al que desde el Gobierno responden con la misma "normalidad" con la que Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció en Ankara, enmarcó la amenaza inicial de Trump de "cortar todo comercio" con España. "Entendemos que se refiere a nuestros datos del 2% porque no hay nada más", apuntan otras fuentes del Gobierno.

"He tenido una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. No ha habido ninguna tirantez, al contrario, todo ha sido amabilidad, y ha sido después de la rueda de prensa del presidente". Es más, desde la Moncloa insisten en que "España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU" y la "intención es que eso cambie".

En este contexto y solo unas horas después de cumbre de la Alianza, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se reunirá con el embajador de EEUU en Madrid, Benjamín León, este jueves en la sede del Ministerio, una reunión fijada con anterioridad, según Defensa.

El jefe del Ejecutivo ya defendió ante los aliados que España sí está “cumpliendo con sus compromisos” de gasto en defensa "con creces", pese a rechazar elevarlo al 5% del PIB. A nivel de las capacidades fijadas por la Alianza para 2026, Sánchez ha subrayado ante los medios que España se sitúa como el séptimo de los 32 países que forman la OTAN, con un grado de cumplimiento también "superior a la media" europea, y el tercero con más efectivos desplegados en misiones exteriores.

6.287 millones bajo el brazo

A la consolidación del gasto en defensa en el 2% del PIB se suma un acelerón durante el mes de junio y el mismo día en el que Sánchez aterrizó en Ankara para participar en la cumbre de la OTAN. En el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, el Ejecutivo autorizó una transferencia de crédito de récord al ministerio de Defensa por importe de más de 6.287 millones de euros.

Además de hacer frente a las subidas salariales aprobadas para el personal militar, esta partida se destinará principalmente a programas de inversión y modernización, así como actuaciones en materia logística y de mantenimiento. Como viene siendo habitual, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo evita pasar por el Congreso.

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En las semanas previas a la cumbre de la OTAN, la cifra inyectada por el Gobierno a Defensa alcanzó un total de 8.450 millones de euros. A ello se añadieron préstamos con carácter de urgencia para financiar programas industriales y tecnológicos vinculados a la modernización de las Fuerzas Armadas. Las partidas más abultadas se destinaron a adquirir “diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento”, por un valor estimado de 3.521 millones de euros, y a ejecutar un proyecto de “refuerzo de la securización y resiliencia de las redes con comunicaciones 5G”, con un importe de 3.643 millones de euros.