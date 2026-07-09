Trama Leire Díez
El PP pone el foco en Sánchez tras el último informe de la UCO: "Cuando los que te rodean están podridos, el corrupto eres tú"
La UCO cree que el expresidente de Correos dio un cargo a Leire Díez en favor de la trama
Los investigadores sostienen que el nombramiento buscaba facilitar la influencia de una presunta red en organismos públicos para favorecer intereses particulares
El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano le consiguió un puesto a la exmilitante socialista Leire Díez en este organismo para permitir que los miembros de la trama que esta constituía ocuparan puestos de relevancia para aprovecharlos en su beneficio o el de terceros. El señalamiento del que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez hasta que llegó a la Moncloa en 2018, ha dado nuevos argumentos al PP para arremeter contra el presidente del Gobierno. "Cuando todos los que te rodean están podridos, el corrupto eres tú", ha sentenciado el secretario general de los populares, Miguel Tellado.
"Ni una semana sin imputados o informes de la Guardia Civil. La UCO apunta ahora a otro íntimo de Sánchez", ha publicado el dirigente popular en un mensaje en la red social X, antes Twitter. A renglón seguido, ha señalado que el "núcleo duro de P.S.", como supuestamente identificaba Leire Díez a Pedro Sánchez, es "una banda de investigados, imputados, procesados, condenados y presos". "No es casualidad, es un patrón", ha sentenciado, antes de exigir la convocatoria inmediata de elecciones.
No ha sido el único. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, ha puesto también el foco en Sánchez: "Todas sus manos derechas. Todas. Sin excepción", ha afirmado en la misma red social. A estos ataques se ha sumado el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, que ha asegurado que repararán "todo el daño causado" cuando lleguen al Gobierno.
Fuente: El Periódico
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