Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alertas ola de calorHijo Aznar y Ana BotellaViaducto MislataReina del Flow Roig ArenaViolinista TavernesPermisos ola de calorAccidente en Valencia hoy
instagramlinkedin

Caso Leire

La UCO cree que el expresidente de Correos dio un cargo a Leire Díez en favor de la trama

Los investigadores sostienen que el nombramiento buscaba facilitar la influencia de una presunta red en organismos públicos para favorecer intereses particulares

La UCO cree que el expresidente de Correos dio un cargo a Leire Díez en favor de la trama

La UCO cree que el expresidente de Correos dio un cargo a Leire Díez en favor de la trama / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano le consiguió un puesto a la exmilitante socialista Leire Díez en este organismo para permitir que los miembros de la trama que esta constituía junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández ocuparan puestos de relevancia para aprovecharlos en su beneficio o el de terceros.

"La primera de las actuaciones con aparente relevancia penal que se considera de interés para la causa y en las que los elementos recopilados otorgan participación a Serrano, guarda relación con el propio nombramiento de Leire como Responsable del Área de Administración Local de Correos", sostiene la UCO en el último informe entregado al juez del caso, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso EFE.

Noticias relacionadas

Los indicios recabados otorgan a Serrano, según la UCO, participación en los hechos investigados y relacionados "tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven de Alfarb fallece ahogado cuando se bañaba en el Xúquer en Sumacàrcer
  2. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  3. Jaume I, la calle que no se usa ni para cruzarla
  4. Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
  5. Oliva captura 27 jabalíes en una sola noche: 'Si no hubiéramos instalado las jaulas, estarían dentro de las casas
  6. El festival de Sagunt deja en la estacada a más de 8.000 asistentes tras vender entradas sin licencia ni permiso para ocupar el recinto
  7. Edwards pagará más de 1.700 euros al mes al millar de operarios de su planta de Moncada
  8. Cinco diputados del PSPV piden cambiar un pleno de la Diputación de Valencia por coincidir con el de sus ayuntamientos

El ecoparque móvil metropolitano realizará dos visitas a Burjassot durante julio

El ecoparque móvil metropolitano realizará dos visitas a Burjassot durante julio

Imputat l’agent antidisturbis per espentar una docent durant la vaga educativa

Imputat l’agent antidisturbis per espentar una docent durant la vaga educativa

La Audiencia Nacional abre juicio a BBVA, Francisco González y otros 14 exdirectivos por el caso Villarejo

La Audiencia Nacional abre juicio a BBVA, Francisco González y otros 14 exdirectivos por el caso Villarejo

Guido: "Llegar a Europa depende de todos"

Guido: "Llegar a Europa depende de todos"

Casi 40 empresas de Cullera renuevan el sello de calidad turística SICTED

Casi 40 empresas de Cullera renuevan el sello de calidad turística SICTED

Llorca anuncia hasta 25.000 euros por colegio para climatización, una nueva ley del Suelo y la 'ampliación' de l'Albufera

Llorca anuncia hasta 25.000 euros por colegio para climatización, una nueva ley del Suelo y la 'ampliación' de l'Albufera

Guido Rodríguez explica los motivos de su fichaje por el Valencia CF y la influencia de Corberán

La Generalitat rectifica y mantendrá el autobús entre Oliva y la playa hasta el 31 de diciembre

La Generalitat rectifica y mantendrá el autobús entre Oliva y la playa hasta el 31 de diciembre
Tracking Pixel Contents