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El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y al expresidente de Correos en el caso Leire

La Fiscalía pide a Pedraz imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado del móvil

La Fiscalía pide a Pedraz imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado del móvil

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EFE

El juez Santiago Pedraz ha imputado en el caso Leire a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de la empresa pública Correos, a quien la Guardia Civil implicó en este procedimiento sobre presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Pedraz ha dado además autorización a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que vuelquen y analicen el contenido del móvil del expresidente de Correos, como pidieron estos investigadores, una medida que cuenta además con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado de la Audiencia Nacional da este paso, apoyado por la Fiscalía, después de que un informe de la UCO apuntase a la participación de Serrano, tanto en la rama del caso sobre la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI" como en una supuesta organización que se dedicaba presuntamente a boicotear causas judiciales.

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En su informe, al señalar los indicios de la participación de Serrano en un conjunto de actuaciones dirigidas a "desestabilizar causas judiciales", la Guardia Civil destacó el vínculo que une a éste con el PSOE, recalcando que fue jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018.

Fuente: El Periódico

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