Tribunales
El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y al expresidente de Correos en el caso Leire
EFE
El juez Santiago Pedraz ha imputado en el caso Leire a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de la empresa pública Correos, a quien la Guardia Civil implicó en este procedimiento sobre presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.
Pedraz ha dado además autorización a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que vuelquen y analicen el contenido del móvil del expresidente de Correos, como pidieron estos investigadores, una medida que cuenta además con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado de la Audiencia Nacional da este paso, apoyado por la Fiscalía, después de que un informe de la UCO apuntase a la participación de Serrano, tanto en la rama del caso sobre la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI" como en una supuesta organización que se dedicaba presuntamente a boicotear causas judiciales.
En su informe, al señalar los indicios de la participación de Serrano en un conjunto de actuaciones dirigidas a "desestabilizar causas judiciales", la Guardia Civil destacó el vínculo que une a éste con el PSOE, recalcando que fue jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018.
Fuente: El Periódico
- El hijo de Aznar y Ana Botella promueve un bloque de 46 pisos turísticos en el barrio de Gran Vía
- Una violinista de Tavernes de la Valldigna hace historia al convertirse en la segunda española que gana un prestigioso concurso en Polonia
- Manolo García y Quimi Portet (El Último de la Fila): 'Que la gente cante con emotividad las canciones que compusiste con 30 y pocos te aumenta la autoestima
- Mislata se acerca a su ronda norte: así será el nuevo vial con viaducto de 200 metros sobre el viejo Turia
- Buscan a una bebé sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia
- Luz verde al PAI del Viejo Mestalla: el Ayuntamiento cede al Valencia CF la gestión del suelo para levantar más de 500 viviendas
- Un accidente en la A-7 provoca un colapso total del tráfico hoy en Valencia con más de 12 kilómetros de retenciones
- La Reina del Flow congrega a más de de 14.000 personas en Roig Arena