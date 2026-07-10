Aunque ascienda a coronel
El juez y Anticorrupción piden que Balas siga en la UCO para investigar el 'caso Koldo'
EP
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' y la Fiscalía Anticorrupción han pedido al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el teniente coronel Antonio Balas permanezca entre los agentes investigadores para esta causa aunque sea ascendido en próximas fechas a coronel.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno ha remitido oficio al coronel jefe de la UCO, Pedro Merino, "en los términos interesados por el Ministerio Público", que había pedido que Balas "pueda continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación".
El teniente coronel Balas está al frente del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO, encargado de los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ascenso ¿y adiós?
Un ascenso a coronel le obligaría a elegir nuevo destino dentro del listado de empleos de la escala de oficiales que, previa baremación y posterior solicitud de los candidatos, terminaría firmando la directora general de la Guardia Civil, según fuentes consultadas por esta agencia de noticias.
Como responsable del DIECAN, Balas ha dirigido las investigaciones que afectan al hermano y la mujer del jefe del Ejecutivo, así como la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar causas judiciales.
También investiga al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su presunta relación tanto en la causa sobre Díez como en la del 'caso Koldo' e indaga en el posible amaño de contratos y en posibles irregularidades en las cuentas del PSOE. Además, la UCO ha sido la autora de los informes en los que se sustentó la causa que terminó con la condena del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, así como la del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
Fuente: El Periódico
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