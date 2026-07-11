Bolaños se desmarca de las críticas de Óscar Puente sobre el Es-Alert: "Es una decisión técnica que no puedo cuestionar"

Las críticas a la gestión del incendio de Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de al menos 12 personas, termina por dividir al Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no dudó este viernes en cargar duramente contra el PP por no activar el Es-Alert. Unas consideraciones de las que se desmarca el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha defendido, en línea con lo defendido por la Junta de Andalucía, que es una decisión basada en "criterios técnicos" y que no puede "ni siquiera cuestionarla". Además, ha advertido de que "no es el momento" para este tipo de polémicas.

En declaraciones de Bolaños desde el puesto de mando, el dirigente ha señalado que "son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos", ya ha admitido que "yo no tengo una opinión que pueda ni desautorizar esa decisión, ni siquiera cuestionarla". Unas consideraciones que distan de la de su compañero de Consejo de Ministros, Puente, que este viernes cargó en redes sociales contra el PP, asegurando que "no son capaces una vez más de mandar el mensaje de esalert!".

Lejos de este discurso, Bolaños defendió que "no es el momento ahora de que entremos en esas dinámicas". Lejos de eso, puso en valor la cooperación con el Gobierno andaluz y apuntó a que "es el momento de la cooperación institucional, que todas las instituciones estemos de la mano, que los servidores públicos sepan que todos sus responsables políticos estamos trabajando codo con codo y por tanto con eso me quedo con todas las administraciones públicas, tanto Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamientos afectados y de los alrededores, todas trabajando codo con codo para estabilizar cuanto antes este incendio".

La Junta replica a las críticas

Este asunto ha centrado parte de la comparecencia de este sábado a primera hora del consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha dado el último parte desde el puesto de mando del incendio. El dirigente andaluz ha replicado con contundencia a Puente: "La polémica viene de quien no conoce el funcionamiento del Es-Alert", comenzó, antes de explicar que el sistema de envío de mensajes "siempre se activa con criterios técnicos, no tiene nada que ver con la política", asegurando que "es una decisión que adoptan los profesionales de Protección Civil en función de las criterios técnicos concretas de cada emergencia".

"Quien habla no tiene ni idea de qué es el Es Alert", insistió Sanz, que explicó que el envío de mensajes masivos se hace "a través de las antenas de telefonía que tienen unas coberturas muy amplias", detallando que "es operativo para situaciones que afectan a diferentes poblaciones, comarcas o grandes poblaciones".

En este punto, detalló que el envío de este sistema de mensajes en poblaciones pequeñas puede provocar "que el mensaje llegue a poblaciones que no tienen nada que ver". "Hubiera provocado que hubiéramos desalojado gran parte de la comarca", abundó. "Lo que hubiera provocado el Es Alert es todavía más daño a la población", continuó Sanz, que advirtió de el mensaje "tenía que afinarse muchísimo", al tratarse de "un incendio en una comarca tan pequeña".

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"Tenían que trasladarse mensajes que en algún caso eran de confinamiento, en otros de evacuación y en otros casos, con otras vías de evacuación", explicó. "Como no se puede disgregar en el mensaje de Es Alert, la gente que tenía que evacuar hubiera sido confinada", detalló. Algo que, según Sanz, hubiera provocado "daños irreparables".