La FAES de Aznar alerta de que Sánchez va a "fingir" un debate de Presupuestos para exhibir "distancia con sus socios" y dar una "pose centrada"

La fundación FAES presidida por el expresidente José María Aznar alerta de que Pedro Sánchez quiere ir a las elecciones generales utilizando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como palanca para acudir a las urnas "fingiendo distancia con los socios más comprometedores" y reforzar una "pose centrada". Así, advierte de que intentará presentar a los españoles la disyuntiva entre las cuentas "más sociales y avanzadas de la historia" o "la amenaza del Lado Oscuro", en referencia a un Gobierno con Vox.

Así se recoge en la nota editorial de la nueva edición de la revista trimestral de la Fundación FAES, que ha recogido Europa Press, después que Sánchez anunciase el inicio de los trámites para los nuevos Presupuestos Generales del Estado del 2027, después de tres ejercicios sin presentar las cuentas, convirtiendo ésta en la primera legislatura de la democacia en la que no se han votado unos presupuestos. De hecho, el Pleno del Congreso acoge el martes el primer debate y votación de la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los PGE de 2027.

Desde FAES se apunta a que se usarán las cuentas públicas como herramienta electoral. "No es fantasioso anticipar, en breve, alguna mascarada que finja promover un debate presupuestario para 'cambiar de tema', anunciar el advenimiento del reino de Jauja y acudir, cuando convenga, a una convocatoria electoral presentada por el Gobierno como disyuntiva entre "los Presupuestos más sociales y avanzados de la historia" y la amenaza del Lado Oscuro", afirma.

Ir a elecciones "fingiendo distancia con los socios"

La fundación de Aznar cree que Sánchez puede ir a las urnas "fingiendo distancia con los socios más comprometedores" y mostrar "la pose centrada" que, a su juicio, "le gusta componer en sus citas con las urnas".

Sin embargo, pronostica que luego "retomaría el hilo que facilita su ambición de poder", con "la culminación del proceso mutante implicado en el predominio de su única amalgama adicta: la 'plurinacional'".

FAES recalca que a estas alturas "las tramas de corrupción socialista son tan densas y tupidas que resulta fácil perder el hilo". "Con tanta causa abierta y tanta factura pendiente de cobro, se entiende su pregunta retórica: "¿cómo no vamos a seguir?", señala, en alusión a la pregunta que hizo el propio Sánchez ante el Pleno del Congreso durante un reciente debate sobre la corrupción.

La fundación del PP recuerda que el pasado mes de mayo el presidente del PNV, Aitor Esteban, habló de "contador de imputados" y espetó a Sánchez "van nueve". "En julio hacen falta ya índices onomásticos como los de las novelas rusas del XIX para no perderse en semejante dédalo", proclama.

Critica a los socios, "inamovibles" pese a la corrupción

Mientras eso sucede, prosigue FAES, "la estoica impavidez de Esteban y del resto de socios y comisionistas permanece inconmovible". "Impasible el ademán mientras quede una ubre que ordeñar", enfatiza, para avisar que "ya no solo hay imputaciones a mansalva" sino que "empieza a haber condenas" como la del fiscal general del Estado.

FAES alerta de lo se juegan los españoles en las próximas elecciones generales y lo que puede ocurrir si gana el "bloque de ruptura que mantiene a Sánchez en la Moncloa". A su juicio, la próxima vez "a los socios ya no les valdrá investir para recibir" y "si tienen escaños, investirán para embestir, para consumar su acción mutante".

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"La mejor forma de evitarlo consiste en explicar infatigablemente, sin esperar hasta entonces, cuál será la auténtica opción sobre la que deberá pronunciarse el pueblo español, en qué términos, y con qué consecuencias, cuando se le devuelva la posibilidad de tener, por fin, la última palabra", finaliza.