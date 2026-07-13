Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, ya que en el que entregó el domingo en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no hay sellos que acrediten entradas y salidas.

Según una providencia a la que ha tenido acceso EFE y fechada este lunes, el juez de instrucción da cinco días a la mujer del presidente del Gobierno para que pruebe, ya que no figuran sellos de entrada y salida, que usó el pasaporte exclusivamente para atender al acto (la graduación de su hija) al que le autorizó a viajar el juez Antonio Viejo, que sustituyó a Peinado durante sus vacaciones. Además de este plazo, el juez Peinado advierte a Gómez de que si no lo acredita o entiende que incumplió las medidas cautelares, los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga. Poco después el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado que la autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

Peinado se fue unos días de vacaciones y dejó la respuesta en manos de un juez sustituto, Antonio Viejo, quien decidió que Gómez no debía viajar a Ankara pero sí podía ir a Londres entre el 8 y el 10 de julio.

El auto en el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentado que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase al promotor de la acción disciplinaria del órgano valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave. El juez reiteró su idea de riesgo de fuga en un auto fechado el 30 de junio en el que afirmó que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción.

Ahora Gómez deberá acreditar en el mencionado plazo que su viaje se limitó únicamente a atender al acto de graduación de su hija, al que fue acompañada por su marido y varios familiares, aunque contra la resolución cabe recurso en el plazo de tres días.