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El PP asegura que "políticamente" está contra la ley de amnistía, pero que "respetará" la sentencia del TJUE

Los populares insisten en que Sánchez se "sacó de la chistera" la norma para obtener un "favor político"

El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP este lunes.

El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP este lunes. / Marta Fernández - Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

A escasos tres días de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva si la ley de amnistía de 2024 cumple con la legislación comunitaria y si la malversación es amnistíable, el PP ha dejado claro que su "posición política" sigue siendo contraria a la norma, pero que respetarán y confiarán en el fallo judicial, "sea cual sea" el sentido del mismo. Así lo ha dicho el portavoz nacional, Borja Sémper, que ha evitado hablar de la "inconstitucionalidad" de la ley o de si la derogarán en un futuro, como anunciaron hace un año.

En una rueda de prensa desde la sede nacional del partido, Sémper ha dicho que lo que ha tenido su formación ante la ley de amnistía es una "posición política", alejándose del plano judicial, y que mantienen que la norma "fue una herramienta que se sacó de la manga el presidente Sánchez para obtener una investidura" cuando hacía poco había dicho que esta propuesta no tenía "ninguna cabida". El portavoz ha insistido en que el jefe del Ejecutivo se "sacó de la chistera" la ley para obtener un favor político y que esto "obtuvo una censura política por parte del PP".

No obstante, el PP también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que consideraron, en su momento, "necesario" y una "obligación moral". Sin embargo, el TC terminó avalando la aplicación de la amnistía y espera desde entonces a que el TJUE se pronuncie para resolver los recursos de amparo presentados por los condenados contra la negativa del alto tribunal a aplicar la amnistía al delito de malversación del que les considera responsables.

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"En relación con el fallo del Tribunal, lo que decimos siempre, máximo respeto y confianza. [...] Sea cual sea el sentido del fallo nosotros lo acataremos como hacemos siempre con todas las sentencias judiciales. ¿Esto de acatar una sentencia es de perogrullo, no? Los políticos se ponen estupendos cuando dicen 'la acato'. Hombre, faltaría más que no la acataras. La vamos a respetar en toda su integridad, diga lo que diga el tribunal, hasta ahí podíamos llegar", ha dicho sobre la sentencia que se espera el jueves.

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Fuente: El Periódico

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