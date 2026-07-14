Encuesta elecciones generales España: La derecha mantiene su dominio con el PP a la baja y el PSOE estancado.

Un curso político marcado por los sobresaltos judiciales y la extrema fragilidad del Gobierno termina con las expectativas electorales, paradójicamente, muy estables. A un año para las elecciones generales (salvo que haya un adelanto que no puede descartarse), la derecha mantiene un claro dominio demoscópico que le abriría las puertas de la Moncloa, aunque el PP no logra capitalizar los aprietos por los que atraviesa el PSOE para crecer y reducir su dependencia de Vox. La erosión socialista persiste, pero no es mucho más acusada de la que ya arrastraba a principios de año. Y los ultras muestran un estancamiento que contrasta con la escalada que protagonizaron meses atrás.

Según la Encuesta Política de España del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones con el 29,4% de los votos y 123-127 escaños (ahora tiene 137), pero ha perdido parte del avance registrado en la encuesta de enero y retoma la tendencia a la baja que tenía durante el año pasado. El PP ha retrocedido seis décimas y entre dos y tres escaños en la primera mitad del año, y se anota el segundo porcentaje de apoyo más bajo de la legislatura. La ventaja sobre el PSOE ha pasado de 3,5 a 2,9 puntos, y respecto a las generales de 2023, los populares bajarían 3,3 puntos.

Reparto de escaños

Si bien el PP mantiene una fidelidad de voto similar a la de enero (66,6%) y ha reducido ligeramente la fuga hacia Vox (12,4%), le ha surgido un pequeño trasvase de apoyos hacia el PSOE (0,5%) que no tenía en el anterior sondeo, y es, de las tres formaciones, la que tiene más votantes indecisos (8,5%). Con todo, Pedro Sánchez y Santiago Abascal dan signos de estancamiento, aunque el retroceso de Feijóo hace que mejoren un poco su proyección de escaños. Los socialistas repiten en el 26,5% de los votos, el porcentaje más bajo de la legislatura, pero se sitúan en los 108-112 diputados (hoy tienen 121), entre dos y tres diputados más que en enero.

El PSOE perdería 4,9 puntos respecto a lo que cosechó en las urnas en 2023, pero, pese a los escándalos judiciales, ha mejorado su fidelidad de voto y ya conserva a seis de cada diez votantes (59,6%). Sánchez también ha reducido todas las fugas de voto excepto la que tiene hacia el PP (6%) y ha duplicado su ventaja sobre Feijóo en intención directa de voto (el voto sin 'cocina'), que ya es de 5,8 puntos. Los socialistas han recuperado terreno en todos los segmentos sociales: vuelven a ser la primera fuerza entre los jóvenes y empatan con el PP en preferencia entre los hombres.

Estimación de voto

Precisamente, esa remontada del PSOE en el voto masculino y el voto joven explica el frenazo de Vox. Abascal repite en el 17,8% de los votos que tenía en enero y obtendría 64-68 escaños (ahora tiene 33), apenas uno más que en el último sondeo. Con todo, los ultraderechistas sumarían 5,5 puntos más que en las generales de 2023, consignan la mayor fidelidad de voto (72%), superior a la de enero, y si bien han taponado parte de sus fugas hacia el PP (5,3%), el trasvase de votantes hacia el PSOE ha aumentado ligeramente (2,2%).

La debilidad de la izquierda se agravaría con las caídas de Sumar y Podemos. La coalición que gobierna con el PSOE rompe la tendencia al alza del último año y se deja seis décimas y dos diputados desde enero, por lo que obtendría el 7,7% de los votos y 14-16 diputados. Su fidelidad de voto no deja de bajar: solo retendría al 37% de sus votantes y cedería el 22,2% a Podemos y el 16,6% al PSOE. Los morados perderían tres décimas y se situarían en el 4% de los sufragios y 4 escaños. Ambas formaciones lograron juntas en las urnas en 12,2% de las papeletas y 31 asientos.

Gráfico que muestra la intención directa de voto.

Con estos resultados, aunque el PP retrocede, el bloque formado por los partidos de derecha (47,2%) mantiene una ventaja de nueve puntos sobre la suma de la izquierda (38,2%), y seguiría superando ampliamente la mayoría absoluta en escaños, moviéndose en una horquilla de 187 a 195 diputados.

Todos los políticos encajan el enésimo suspenso colectivo, aunque Sánchez, Yolanda Díaz e Irene Montero se recuperan del retroceso experimentado en enero. El líder del PSOE sube cuatro décimas, hasta el 4, y recupera la valoración registrada en octubre de 2025. Entre sus propios votantes alcanza un 6,3, mientras que entre los electores de ERC obtiene un 6,6. Entre los votantes de Vox y PP, más de un 60% le pone un 0.

Imagen que muestra la valoración de líderes.

La vicepresidenta Díaz mejora hasta el 4,1 y pasa a ser la dirigente mejor valorada en el conjunto de la población. Entre los votantes de Sumar obtiene un 6,2 y también aprueba entre el electorado socialista. Montero también sube ligeramente, hasta el 3,3, y alcanza un 6 entre los votantes de Sumar.

Feijóo mantiene estable su valoración global, con un 3,3, y solo aprueba entre los votantes del PP, que le otorgan una puntuación claramente superior a la media general (6,2). Abascal permanece estable en el 2,7, la valoración global más baja. Sin embargo, es el líder mejor valorado por su propio electorado, con un 6,6, aunque no aprueba entre los votantes de ninguna otra formación.

Imagen de preferencias para la presidencia

En cuanto a las preferencias como presidente del Gobierno, Sánchez refuerza su posición como primera opción y sube hasta el 25,1%. En cambio, Feijóo pierde parte del avance de la encuesta anterior y baja al 16,1%. Abascal mantiene la tercera posición, aunque algo más alejado del líder del PP.

Aunque siguen predominando las opiniones negativas, mejora la percepción de la situación del país y de la actuación del Gobierno. La valoración de la situación general del país continúa siendo mayoritariamente pesimista (63,3%), aunque las opiniones negativas retroceden hasta niveles próximos a los de hace un año. Paralelamente, aumenta ligeramente el optimismo (31,8%), que también recupera valores similares a los registrados entonces.

Gráfico de columnas sobre la valoración de la actuación del gobierno español.

La percepción de la actuación del Gobierno mejora cinco puntos respecto a enero. Las valoraciones negativas (52,6%) descienden cinco puntos hasta situarse a niveles cercanos a los de diciembre de 2024. Quienes aprueban su actuación (29,8%) alcanzan el porcentaje más elevado de la serie.

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Ficha técnica del sondeo Empresa responsable: GESOP. Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas y online. Ámbito del estudio: España. Población objetivo: Población mayor de edad con derecho a voto. Dimensión de la muestra: 1.001 entrevistas. Tipo de muestreo: Proporcional por comunidad autónoma y dimensión de municipio. Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad. Margen de error: ± 3,1% bajo el supuesto de m.a.s. en universos infinitos, máxima indeterminación estadística (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95%. Trabajo de campo: Del 6 al 9 de julio de 2026.

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