Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Sobre la UCO y los pagos a Leire Díez

En un informe elevado al juez, la UCO refiere pagos del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías y del abogado Ismael Oliver en 2024 y 2025 por diversos conceptos, utilizando sociedades intermedias y siempre con un origen en una factura girada al PSOE. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el abogado Ismael Oliver han sido llamados a declarar como investigados por el juez Pedraz el próximo 9 de septiembre. Zarrías habría abonado a Leire Díez cuatro transferencias de 4.000 euros cada una como supuesta nómina de la firma Zaño Sociedad Consultora, entre junio y septiembre de 2024 y sin cadencia mensual. El total percibido por esta vía es de 16.000 euros. Para la Guardia Civil "estas nóminas percibidas por Leire Díez habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE. El dinero fue a parar a una cuenta familiar de Kutxabank que Leire Díez comparte con su pareja.

El requerimiento de información en el PSOE llevado a cabo por los agentes dio como resultado el hallazgo de cuatro facturas giradas al partido por Zaño, cada una de 7.500 euros más IVA, según un contrato de servicios de Zarrías a su partido. Esos pagos se hicieron también en la segunda mitad de 2024, entre agosto y noviembre, con una "proximidad temporal" que hace sospechar a la UCO de una conexión entre los ingresos que del PSOE recibía Zaño y los pagos que esa firma hacía a Leire Díez.