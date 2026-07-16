Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Derrumbe edificio BenetusserAlerta naranja Aemet ValenciaPrioridad nacional ValenciaFallas ValenciaEspaña final del MundialAire acondicionadoTráfico Valencia hoy
instagramlinkedin

Ley de amnistía

Aznar, tras conocerse el aval europeo a la amnistía: "La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune"

El expresidente alerta de que la "unidad" de los países de la UE es la base fundamental de la institución

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, durante la segunda jornada del EPP Libertas Fórum, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España).

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, junto a la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, durante la segunda jornada del EPP Libertas Fórum, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). / Gustavo Valiente - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"En un día como hoy, conviene recordar que la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse", ha sentenciado el expresidente del Gobierno José María Aznar a los pocos minutos de conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés y respalda que se puedan amnistiar los delitos de malversación.

En un foro del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) celebrado en Madrid, Aznar ha advertido que "cuando se ataca la integridad nacional de un estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo". Ante líderes de la derecha europea y latinoamericana, el expresidente ha apuntado que "la unidad de España, de Francia, de Alemania o de Italia son el cimiento de la unidad de Europa". Unas palabras que, sin criticar la sentencia del TJUE, ponen en alerta sobre el fallo que avala la aplicación de la ley de amnistía.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
  2. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  3. Trabajo lo confirma: los trabajadores pueden reducir su jornada laboral durante la alerta roja por calor
  4. Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
  5. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
  6. Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer
  7. Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
  8. El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1

No existe “la multitarea” como una destreza única, empaquetada y repartida por sexos

No existe “la multitarea” como una destreza única, empaquetada y repartida por sexos

Helados Estiu factura 164 millones y gana 9,3 tras ampliar ventas a treinta países

Helados Estiu factura 164 millones y gana 9,3 tras ampliar ventas a treinta países

Guardia Civil y Policía Local de Villalonga rescatan en el Circ de la Safor a una senderista desorientada

Guardia Civil y Policía Local de Villalonga rescatan en el Circ de la Safor a una senderista desorientada

El VCF saca a la venta las entradas para el partido del Trofeu Taronja contra el Newcastle

A la venta las entradas del Trofeu Taronja

A la venta las entradas del Trofeu Taronja

Foro Más que Empresas del Camp de Morvedre

Foro Más que Empresas del Camp de Morvedre

Una peña conmemorará sus 25 años en Sagunt con un concierto gratis en el centro de la ciudad

Una peña conmemorará sus 25 años en Sagunt con un concierto gratis en el centro de la ciudad

Detenidos tres hombres como responsables de los últimos actos vandálicos en la playa de Oliva

Detenidos tres hombres como responsables de los últimos actos vandálicos en la playa de Oliva
Tracking Pixel Contents