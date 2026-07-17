PSOE
Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez
La máxima responsable de la Guardia Civil niega haber participado en maniobras para frenar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE
EFE
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha afirmado ante el juez Santiago Pedraz ser víctima del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, del que ha dicho que estaba en su "listado de víctimas", y por tanto también de la trama de Leire Díez.
Por ello, ha considerado que ambos la utilizaron o trataron de implicarla sin que ella conociera el verdadero alcance de sus actuaciones, han informado a EFE fuentes jurídicas.
En su declaración como imputada, que se ha prolongado algo más de hora y media, González ha negado así haber colaborado con ninguna “cloaca” ni haber participado en maniobras para frenar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE, el Gobierno o el entorno de Pedro Sánchez.
González, que sólo ha reconocido dos encuentros con Leire Díez para tomar café, ha asegurado que Cerdán sentía animadversión hacia ella y que estaba en su "listado de víctimas", por lo que de haber sabido que la exmilitante socialista se reunió con ella a instancias del exsecretario de organización del PSOE nunca se habría sentado a hablar con ella.
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