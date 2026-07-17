Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reconstrucción La TorreAlerta naranja Aemet ValenciaPrioridad nacional ValenciaFallas ValenciaEspaña final del MundialPantallas gigantes final MundialAire acondicionado
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa.

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se desploma un edificio de tres plantas en Benetússer
  2. ¿Qué es el reventón térmico del que avisa Aemet?
  3. Trabajo lo confirma: los trabajadores pueden reducir su jornada laboral durante la alerta roja por calor
  4. Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana: alertas por tormentas y reventones térmicos
  5. De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
  6. Investigan las causas del derrumbe de un edificio de tres plantas en Benetússer
  7. Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
  8. El Síndic abre expediente al Ayuntamiento de València por el asentamiento chabolista del viejo circuito de Fórmula 1

Alsa pone en marcha en Madrid el primer autobús autónomo y a demanda de España

Alsa pone en marcha en Madrid el primer autobús autónomo y a demanda de España

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

El tiempo en Gandia: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de julio

Abu formaliza la matrícula y se prepara para acabar la carrera universitaria: "Gracias a todos por ayudarme"

Abu formaliza la matrícula y se prepara para acabar la carrera universitaria: "Gracias a todos por ayudarme"

El Ministerio da por terminada la regeneración del litoral norte de Sagunt y achaca a la Generalitat la falta de lavapiés en una playa

El Ministerio da por terminada la regeneración del litoral norte de Sagunt y achaca a la Generalitat la falta de lavapiés en una playa

Tarzán aterriza con su liana en València

Tarzán aterriza con su liana en València

El museo arqueológico de Sagunt ve frenada una inversión de más de 400.000 €

El museo arqueológico de Sagunt ve frenada una inversión de más de 400.000 €

Abu reúne el dinero que necesita para acabar la carrera de educador social

El PP le entrega la vara de mando a la empresa privada

El PP le entrega la vara de mando a la empresa privada
Tracking Pixel Contents