Begoña Gómez, en el banquillo
La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares
La Audiencia Provincial eliminó la apropiación indebida y la corrupción en los negocios
La decisión de la Audiencia de la Audiencia Provincial de Madrid de acoger parcialmente el recurso de Begoña Gómez y anular dos de los delitos por los que el juez Juan Carlos Peinado la ha sentado en el banquillo --el de apropiación indebida y corrupción en los negocios-- ha obligado al magistrado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral que tendrá que celebrarse ante un jurado.
En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Peinado, que se queja de haber tenido que reclamar el auto tras haber tenido conocimiento de su contenido "por la prensa", señala que debe volver a dirigirse a las partes "al haberse revocado parcialmente".
Por ello, con respecto a Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, se deben presentar nuevos escritos de conclusiones provisionales tanto por parte de la acusación popular como de la defensa, la Fiscalía y la acusación particular (la Universidad Complutense de Madrid) en un plazo de cinco días. La resolución no dice nada de las medidas cautelares que fueron levantadas por la Audiencia ni de la devolución del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno.
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Fuente: El Periódico
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