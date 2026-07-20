Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Final Mundial ValenciaHorarios MetrovalenciaFerran TorresFoiosRoig ArenaCelebración Mundial en ValènciaPiscinas Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa.

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en un acto en Moncloa. / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Cristina Gallardo

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Luis Ángel Sanz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  2. Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
  3. El distrito de València donde viven más argentinos
  4. ¿Quién actúa en la final del Mundial 2026? Todos los artistas de la ceremonia de clausura y del descanso
  5. El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
  6. Final del Mundial en València: estas son las pantallas gigantes donde ver el España-Argentina
  7. La tercera ola de calor amenaza la Comunitat Valenciana con tres días de máximas de hasta 45 grados
  8. Capturado el toro fugado en Gátova y localizadas las vaquillas tras una intensa noche de búsqueda

Oliva vive con la máxima pasión las fiestas de Moros i Cristians 2026: Vecinos y turistas disfrutan de la espectacularidad de los actos

Oliva vive con la máxima pasión las fiestas de Moros i Cristians 2026: Vecinos y turistas disfrutan de la espectacularidad de los actos

UNED Dénia acoge la conferencia final del proyecto europeo Erasmus+ "Beyond bias is gener harmony"

UNED Dénia acoge la conferencia final del proyecto europeo Erasmus+ "Beyond bias is gener harmony"

La AC Falla Plaça Prado de Gandia celebra la demanà de sus reinas 2027: "Es un orgullo representar a la comisión dónde he vivido algunos de los mejores momentos de mi vida"

La AC Falla Plaça Prado de Gandia celebra la demanà de sus reinas 2027: "Es un orgullo representar a la comisión dónde he vivido algunos de los mejores momentos de mi vida"

Trump niega tensiones con España: "Les he felicitado por tener un gran equipo"

Trump niega tensiones con España: "Les he felicitado por tener un gran equipo"

Santa Cecilia de Cullera conquista el Certamen Internacional de Bandas de Música de València

Santa Cecilia de Cullera conquista el Certamen Internacional de Bandas de Música de València

¿Presión financiera, insatisfacción salarial y desgaste laboral? Esta es la fórmula para fidelizar talento sin disparar los costes salariales

Un nuevo incidente higiénico obliga a cerrar varias horas la piscina municipal de Bellreguard: Es el tercero en dos semanas

Un nuevo incidente higiénico obliga a cerrar varias horas la piscina municipal de Bellreguard: Es el tercero en dos semanas

Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna y toda la Safor vibran con la España bicampeona del mundo

Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldigna y toda la Safor vibran con la España bicampeona del mundo
Tracking Pixel Contents