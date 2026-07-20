Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celebración Mundial ValenciaLocura calles ValenciaTempertaura MediterráneoAlerta naranja Comunitat ValencianaMundial 2030 ValenciaFoiosPrima jugadores Mundial
instagramlinkedin

Tras la sentencia del TJUE

El Tribunal de Cuentas pospone la aplicación de la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O

El órgano fiscalizador ha dado un plazo de 10 días a las partes para que presenten alegaciones si lo estima conveniente e incluso documentación

Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). La ejecutiva de Junts, con Puigdemont al frente, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE

Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). La ejecutiva de Junts, con Puigdemont al frente, ha acordado por unanimidad romper con el PSOE / Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. G. Albalat

Barcelona

El Tribunal de Cuentas ha propuesto la aplicación de la ley de amnistía a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la normativa, incluso para el delito de malversación de fondos públicos. Este órgano fiscalizador ha acordado este lunes reanudar la tramitación del procedimiento abierto a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y a 33 excargos de sus gobiernos por los gastos ocasionados por la organización del referéndum unilateral del 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior entre los años 2011 al 2017.

La tramitación de este procedimiento de reintegro de esos fondos fue suspendido en julio de 2024 (quedaba dictar la sentencia) al elevar una cuestión prejudicial del TJUE y ahora la consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Herráez, ha concedido a las partes un plazo común de 10 días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas y aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para la consulta soberanista. Esta resolución la ha adoptado una vez que se le ha notificado la sentencia del TJUE.

El TJUE decidió la semana pasada no oponerse a la aplicación de la ley de amnistía a los encausados ante el Tribunal de Cuentas al considerar que la extinción de responsabilidades, como prevé esta normativa, no afecta a los intereses financieros de la UE. En su sentencia precisó que "la eventual incidencia en el presupuesto de la Unión no puede derivarse de un perjuicio ocasionado únicamente al presupuesto nacional, debido a que la contribución del Estado miembro al presupuesto europeo" podría verse afectada.

Vía libre para aplicar la norma

"En concreto", precisa el alto tribunal europeo, "no puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional". La justicia europea da vía libre al Tribunal de Cuentas para eximir la devolución de esos 3,9 millones de euros les que reclamaba a los expresident Carles Puigdemont y Artur Mas por el proceso secesionista.

Noticias relacionadas

Por otra parte, los 12 miembros de CDR acusados de terrorismo han empezado a pedir este lunes en la Audiencia Nacional que les aplique la amnistía, tras el aval del TJUE. En una segunda sentencia, el tribunal europeo también consideraba correcta la norma para perdonar acusaciones de terrorismo, si estas no habían vulnerado derechos humanos, como es el caso de los independentistas catalanes detenidos en el 2019 por participar en protestas e intentar preparar material.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer fallece al ser arrollada por un tren de la L1 de Metrovalencia tras un despiste
  2. Susto en la Cova Tallada de Dénia: Rescatan a dos adultos y dos menores arrastrados por la corriente en kayak
  3. El distrito de València donde viven más argentinos
  4. ¿Quién actúa en la final del Mundial 2026? Todos los artistas de la ceremonia de clausura y del descanso
  5. El teniente coronel acusado de enriquecerse con sobrecostes y mordidas con obras de la Guardia Civil acusa a Asuntos Internos de equivocarse
  6. Final del Mundial en València: estas son las pantallas gigantes donde ver el España-Argentina
  7. La tercera ola de calor amenaza la Comunitat Valenciana con tres días de máximas de hasta 45 grados
  8. Capturado el toro fugado en Gátova y localizadas las vaquillas tras una intensa noche de búsqueda

Los mejores memes de la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026

Los mejores memes de la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026

El Club de Remo San Pantaleón de Cantabria se impone en la regata de la Liga Nacional Iberdrola en el Club Náutico Oliva

El Club de Remo San Pantaleón de Cantabria se impone en la regata de la Liga Nacional Iberdrola en el Club Náutico Oliva

Llorca reactiva el martes la agenda tras su viaje "privado" de tres días a Nueva York para ver la final del Mundial

Llorca reactiva el martes la agenda tras su viaje "privado" de tres días a Nueva York para ver la final del Mundial

Recepción municipal al Club de Tiro Olímpico Gandia tras sus buenos resultados en la Copa Federación

Recepción municipal al Club de Tiro Olímpico Gandia tras sus buenos resultados en la Copa Federación

La pérdida de oxígeno en los océanos amenaza la estabilidad de la Tierra, alertan los científicos

La pérdida de oxígeno en los océanos amenaza la estabilidad de la Tierra, alertan los científicos

La Plaça Major de Ontinyent vibra en la fiesta del triunfo de España en la final del Mundial

La Plaça Major de Ontinyent vibra en la fiesta del triunfo de España en la final del Mundial

Gandia finaliza las obras de reurbanización de la avenida del Port y habilita 170 plazas de estacionamiento

Gandia finaliza las obras de reurbanización de la avenida del Port y habilita 170 plazas de estacionamiento

Generalitat, Murcia y Cámara València exigen al Gobierno que cumpla los plazos de los corredores mediterráneo y cantábrico

Generalitat, Murcia y Cámara València exigen al Gobierno que cumpla los plazos de los corredores mediterráneo y cantábrico
Tracking Pixel Contents