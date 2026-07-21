El Gobierno se ata a Zapatero pese a la confesión en su contra de ‘Julito’ Martínez: “Seguimos creyendo en su inocencia”

El Gobierno no varía ni un ápice su total apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo su presunción de inocencia", ha reiterado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, sin querer entrar a valorar la "estrategia de defensa" del conocido como su testaferro, 'Julito' Martínez. Tras implicarlo en un escrito remitido al juez en las gestiones para favorecer el rescate de Plus Ultra, este martes ha corroborado en la Audiencia Nacional que se pactó cobrar un 1 por ciento del rescate que 53 millones de euros que obtuvo la compañía a cambio de la mediación o "acompañamiento" del expresidente socialista durante la gestión de la ayuda.

Unos pagos que ha ratificado en sendos escritos los propios directivos de Plus Ultra, Javier Martínez Sola y Roberto Roselli. Pese a todo, el Ejecutivo no varía su posición y se ata así al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En lo que sí ha insistido la portavoz del Gobierno en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros es que en lo relativo al rescate de la compañía aérea, "la actuación del Gobierno de España" en todo el expediente "fue correcta", recordando el aval de la Comisión Europea o de los tribunales españoles y europeos.

Mientras desde Moncloa se cierran a valorar las estrategias de defensa y respaldan que Zapatero maneje sus tiempos, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha urgido a que dé explicaciones cuanto antes. En la misma mesa de la sala de prensa de Moncloa, la líder del espacio de Sumar en el Ejecutivo ha remarcado que "tiene que dar explicaciones" al considerar que "hay inquietud en la ciudadanía".

En Ferraz ya se anticipaba este lunes, tras conocerse los diferentes escritos remitidos al juez, que seguían "confiando en la inocencia de Zapatero" y esperando que "la pueda demostrar ante la justicia, que es donde corresponde hacerlo". "Dejemos que la justicia avance y haga su trabajo", argumentaban fuentes de la dirección.

"Ni presiones ni favores"

En el Ejecutivo sostienen su creencia en la versión de Zapatero, entre otras cuestiones, por el hecho de que el rescate a Plus Ultra cumplía todos los requisitos y no hacía falta ningún tipo de intermediación para propiciarlo. De ahí que se subrayen los criterios técnicos y que, "en ningún caso, hubo ningún tipo de presiones ni favores".

Noticias relacionadas

"Estamos muy seguros de cómo se llevó a cabo el expediente y cómo se tramitó", concluyen. En el PP, sin embargo, se agarran a la confesión del conocido como supuesto testaferro del expresidente para preguntarse "a qué miembro del Gobierno de Sánchez llamó Zapatero y quién dijo que sí al rescate". "Sin Sánchez, Zapatero no hubiera hecho este negocio", concluía a través de las redes sociales la dirigente popular Carmen Fúnez.