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Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Archivo - El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España).

Archivo - El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

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Iván Gil

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

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