Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez Ford AlmussafesSubvenciones fallerosOla de calorGigafactoría de VolkswagenValldigna VerdaAlerta roja ValenciaPlayas Cullera
instagramlinkedin

Denuncia a España por la amnistía

La Comisión Europea recibe la demanda de Puigdemont: ¿Qué puede pasar a partir de ahora?

El Ejecutivo comunitario ha evitado por el momento pronunciarse sobre la denuncia del líder de Junts y se limita a asegurar que será "tratada debidamente"

Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por incumplir la ley de amnistía

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general del partido, Jordi Turull, en una imagen de archivo.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, y el secretario general del partido, Jordi Turull, en una imagen de archivo. / EFE / DAVID BORRAT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Beatriz Ríos

Bruselas

La comisaria europea de Derechos Sociales, Roxana Minzatu, ha confirmado que la Comisión Europea "está al tanto" de la denuncia que les ha remitido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra España por incumplir la ley de amnistía, tras el aval a la norma por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una vez que el Ejecutivo comunitario confirme la recepción de la denuncia, ha dicho Minzatu, esta será "tratada debidamente". ¿Qué significa eso? ¿Qué procedimiento se abre ahora? ¿Cuál puede ser el desenlace?

Los procedimientos de infracción están pensados para garantizar que los países de la UE cumplen con la legislación comunitaria, pero también con las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. En la práctica, consta de varias fases. En una fase inicial, la Comisión advierte al gobierno en cuestión y le da la oportunidad de rectificar. Si a pesar de las advertencias la violación continúa, Bruselas puede llevar de nuevo al país ante el tribunal.

Normalmente, es la propia Comisión la que inicia estos procedimientos, pero cuando un ciudadano de la Unión considera que una institución nacional está violando el derecho comunitario puede presentar una denuncia. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no está obligado a responder. De hecho, en 2022, apenas un 5% de las denuncias acabaron en una investigación.

Bruselas reconoce que este tipo de denuncias son "una valiosa fuente de información". Sin embargo, al mismo tiempo, la Comisión advierte de que no hace un seguimiento de todas las que le llegan, sino, sobre todo, de aquellas "que tienen un mayor impacto en los intereses de las personas y las empresas".

Noticias relacionadas

Dado que la denuncia afecta específicamente al ámbito de aplicación de la ley de amnistía, y no a una legislación que deba armonizarse en todos los países del bloque, cabría pensar que no es prioritaria para la Comisión. Además, Bruselas aclara que, en último término, el Ejecutivo comunitario "es, en gran medida, libre de decidir si incoa un procedimeinto de infracción y cuándo lo hace".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. La jueza procesa por seis delitos de corrupción al teniente coronel interventor de la Guardia Civil por el desvío de más de 130.000 euros
  2. La Diputación deniega la subvención a 32 artistas falleros por hacer ninots de la dana al no pertenecer a las poblaciones afectadas
  3. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
  4. Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet
  5. Los presidentes de falla dejan la Ofrenda como está a pesar de que el cambio a tres días es la opción mayoritaria
  6. Un rebaño de 30 muflones devora una plantación de 800 almendros en pleno desarrollo en Fontanars
  7. Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias
  8. Benimaurell registró anoche la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superaron los 30ºC de madrugada

Buñol se prepara para una nueva edición del Concierto Mano a Mano

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

La jutgessa de la dana oferix al president de la CHX que aporte les seues comunicacions del dia de la dana

La jutgessa de la dana oferix al president de la CHX que aporte les seues comunicacions del dia de la dana

Los jugadores del Valencia Basket, Cárdenas y Saint-Supéry, convocados por la selección española

Benissa lanza la campaña “Visc a Benissa i clar que m’empadrone” para fomentar el empadronamiento y la actualización de datos

Benissa lanza la campaña “Visc a Benissa i clar que m’empadrone” para fomentar el empadronamiento y la actualización de datos

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

L’IVAM també és un refugi climàtic

L’IVAM també és un refugi climàtic

Ayala sobre el empujón a Olmo en la final: "No puedo dejar que unos sentimientos cambien mi humor. Si veo a Olmo en persona, claro que le pediré perdón"

Ayala sobre el empujón a Olmo en la final: "No puedo dejar que unos sentimientos cambien mi humor. Si veo a Olmo en persona, claro que le pediré perdón"
Tracking Pixel Contents