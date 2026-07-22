Directo | Narbona comparece en la comisión de investigación en el Senado

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, comparece este miércoles en el Senado para explicar su conocimiento del llamado ‘caso Leire’, en el que se analiza si existió una trama para desestabilizar investigaciones judiciales por corrupción que afectan a la formación socialista y al Gobierno.

Narbona, citada a las 11.00 horas en la Cámara Alta, ya declaró el pasado miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye uno de los sumarios del ‘caso Leire’. El otro lo lleva el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien empezó investigando estos hechos.

Narbona, que fue vicepresidenta del Senado y ahora es diputada en el Congreso, acude a la comisión de investigación tras declarar ante el juez Pedraz el miércoles pasado.

En la Audiencia Nacional, la exministra dijo a los periodistas que explicó al magistrado los mensajes que intercambió con Leire Díez el 24 de abril de 2024, que recogía la UCO en uno de sus informes. Esta comunicación tuvo lugar poco después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera una causa por tráfico de influencias y otros delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la conocida 'carta a la ciudadanía' de Sánchez y su periodo de reflexión.

En este chat, Díez comentó a la presidenta del PSOE que se podían “reconducir” los ataques a Sánchez y que ella podía dar la vuelta al asunto "como un calcetín". La dirigente socialista contestó que eso "se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día".

“NADA DE INTERÉS”

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A este respecto, tras su declaración judicial, Narbona dijo a los periodistas que conoció a Díez de 2017 como militante del PSOE. Sin embargo, afirmó que no tenía conocimiento de “la supuesta trama que se está investigando".