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Sánchez anuncia una nueva línea de 300 millones de euros para la innovación de las PYMES en la lucha contra el cambio climático

Se destinarán a "producir de manera más limpia y eficiente, adaptar nuestro tejido productivo a la nueva realidad climática, y desarrollar tecnologías para combatir los fenómenos extremos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante su visita el pasado viernes a la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante su visita el pasado viernes a la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León). / J. Casares / EFE

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Iván Gil

May Mariño

El Gobierno pondrá en marcha "una nueva línea de 300 millones de euros para impulsar la innovación de nuestras PYMES en la lucha contra el cambio climático". Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras apuntar que "los incendios han arrasado ya más de 100.000 hectáreas este año".

Antes de visitar el puesto de mando en La Mierla, en Guadalajara, el jefe del Ejecutivo ha subrayado a través de la red social X que "la emergencia climática no admite negacionismos ni demoras. Para producir de manera más limpia y eficiente, adaptar nuestro tejido productivo a la nueva realidad climática, y desarrollar tecnologías para combatir los fenómenos extremos. Proteger España no es solo reaccionar ante la emergencia, también es anticiparse a ella".

Desde el inicio de la ola de incencios este verano, en el Gobierno han vuelto a insistir a la oposición en la necesidad de impulsar las medidas del pacto de Estado frente a la emergencia climática. "No solo es reaccionar, sino que tenemos que prevenir”, instó Sánchez el pasado lunes tras visitar la zona devastada por el incendio en Los Gallardos (Almería).

Entonces ya advirtió que "vamos a tener un verano complejo y complicado", por lo que reiteró que el Gobierno mantendrá la alerta y desplegará su plan de lucha contra incendios "para responder con la máxima celeridad". 

Entre las propuestas más destacadas del pacto de Estado destaca la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. Un organismo enfocado en mejorar la "la coordinación y toma de decisión compartida" entre las diferentes instituciones, tratando de garantizar "el buen funcionamiento del sistema". Por otra parte, se plantea crear fondos permanentes, "dotados con recursos económicos nacionales y autonómicos", para acelerar la reconstrucción de los municipios afectados y para financiar trabajos de limpieza, acondicionamiento y construcción tras los incendios.

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Sánchez, según se confirmó a primera hora de esta mañana desde La Moncloa, visitará las zonas afectadas por el incendio de La Mierla a las 11:00 horas, acudirá al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en Tamajón, y se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia. Por esta visita suspendió su participación en la clausura del acto de presentación de ‘España emprende: innovación para la resiliencia climática’, que se celebra esta mañana en Madrid.

Fuente: El Periódico

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