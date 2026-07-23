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Entrevista a Zapatero hoy, en directo: última hora de sus declaraciones sobre el caso Plus Ultra y reacciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Una acusación contra el hermano de Sánchez acude al Tribunal de Cuentas por los más de 427.000 euros cobrados que ni la diputación ni Fiscalía reclamaron
Iuistitia Europa pretende que se abra un procedimiento que interrumpa la prescripción de la responsabilidad contable mientras se declara o no la firmeza de la sentencia de la Audiencia de Badajoz.
Recuerda que Zapatero es el primer ex presidente del Gobierno que está imputado y que ahora ha sido “su testaferro, su colaborador y su hombre de paja” el que ha señalado el presunto tráfico de influencias
El PP mira al Gobierno
El secretario general del PP, Miguel Tellado, señala a “todos los que se sientan en el Consejo de Ministros” como implicados en el tráfico de influencias presuntamente cometido por Zapatero, puesto que “la pregunta es sobre quién se ejercía esa influencia”: “¿Sobre Bolaños, María Jesús Montero, Ábalos o, directamente, sobre Pedro Sánchez?”
Iván Gil
El Gobierno espera impaciente las explicaciones de Zapatero, que rompe hoy su silencio
La inquietud se extiende por las filas socialistas y algunos miembros del Ejecutivo consideraban urgentes aclaraciones del expresidente o un cambio en la posición de Moncloa, que mantiene un total respaldo
José Luis Rodríguez Zapatero rompe su silencio en TVE: Javier Ruiz le entrevista en exclusiva en el plató de 'Mañaneros 360'
El expresidente del Gobierno reaparece en la cadena pública para hablar por primera vez tras su imputación en el caso Plus Utra.
El juez pide a varios bancos información de las cuentas de la familia de Santos Cerdán
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a varias entidades bancarias información de diversas cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista Santos Cerdán al considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar.
Narbona, que estaba este miércoles citada a las 11.00 horas en la Cámara Alta, ya declaró el pasado miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye uno de los sumarios del caso Leire. El otro lo lleva el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien empezó investigando estos hechos.
Tras su declaración en la Audiencia Nacional, la exministra dijo a los periodistas que había explicado al magistrado los mensajes que intercambió con Leire Díez el 24 de abril de 2024, que recogía la UCO en uno de sus informes. Esta comunicación tuvo lugar poco después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera una causa por tráfico de influencias y otros delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la conocida carta a la ciudadanía de Sánchez y su periodo de cinco días de reflexión.
En este chat, Díez comentó a la presidenta del PSOE que se podían “reconducir” los ataques a Sánchez y que ella podía dar la vuelta al asunto "como un calcetín". La dirigente socialista le contestó: "Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día", ya que antes ya la había dirigido a hablar con el entonces secretario de Organización.
Aunque no era objeto de la comparecencia de Narbona, la dirigente socialista ha sido también repetidamente interrogada por los casos que afectan a José Luis Rodríguez Zapatero. Narbona ha defendido de forma contundente la presunción de inocencia del expresidente y ha resaltado, a preguntas de la senadora María Caballero, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que "cada caso es diferente". La dirigente socialista ha defendido "el enorme legado de su etapa de Gobierno, en la que tuve el honor de ser ministra". Por todo ello, Zapatero, ha resaltado, "merece un enorme respeto".
Narbona no ha querido entrar en los detalles por los que le han preguntado, como el cambio en la línea de defensa de su amigo Julio Martínez Martínez, ni por el caso de las joyas y ha respondido que tiene que ser Zapatero quien dé cuenta de esas acusaciones en sede judicial. Sí ha resaltado que este caso está "en fase indiciaria". Y ha dicho suponer que Julio Martínez tendrá "alguna prueba indiciaria detrás de lo que está afirmando".
El PP, "el único partido condenado por corrupción"
En su respuesta final, Cristina Narbona le ha dicho que "el único partido que ha sido condenado en España por corrupción ha sido el PP". Y Mariano Rajoy, "ni dimitió, ni convocó elecciones, como ustedes están pidiendo ahora; le echamos del Gobierno con una moción de censura", ha afirmado entre las protestas de los senadores populares. Narbona ha resaltado que "todo lo que he dicho en esta comisión es verdad" y ha aseverado mirando a Bernabé que le ha "ofendido en distintos momentos".
"El PP ha tenido muchos ministros en la cárcel por corrupción y ahora mismo tiene en los tribunales dos casos muy importantes de corrupción", ha continuado en su alegato final. La presidenta del PSOE ha hecho finalmente un llamamiento a todas las formaciones políticas "para erradicar la corrupción", incluido al PP, "porque es un partido de gobierno al que respeto".
Durante este último turno de respuestas, Narbona ha asegurado que confía en la justicia y que cree que "el PSOE no merece ninguna imputación, la pueden merecer algunos exdirigentes del PSOE". Además, preguntada por ello directamente, ha añadido que "no hay ninguna razón para que se impute al presidente del Gobierno". "Estoy absolutamente segura de que Pedro Sánchez nunca conoció estos hechos", ha concluido, afirmando que "por Sánchez sí pongo la mano en el fuego".
Además, ha encapsulado los posibles casos de corrupción a la actuación de "personas concretas que han abusado de la confianza depositada en ellos", en referencia a los dos anteriores secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Además, ha resaltado que "nunca se ha producido un caso de corrupción del PSOE".
El portavoz del PP, Francisco Bernabé, ha cerrado los interrogatorios de la comisión con una rápida concatenación de preguntas y sin casi dejar responder a Narbona en muchas ocasiones. Por ello, ella le ha pedido varias veces que le dejara hacerlo. Bernabé ha acusado repetidas veces a Narbona de mentir y de conocer las actuaciones de Díez que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero sin presentar pruebas de ello.
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