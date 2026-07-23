Congreso
Ortega Smith ocupará el despacho de Ábalos en el Congreso y su escaño en el Grupo Mixto
Servimedia
El concejal y diputado Javier Ortega Smith, quien la semana pasada anunció que dejaba el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, ocupará a partir de ahora el despacho del exministro José Luis Ábalos y el escaño que ostentó en la Cámara Baja durante el tiempo que este estuvo en el Grupo Mixto.
Así lo indicaron fuentes parlamentarias, recordando que la semana pasada Ortega Smith presentó un escrito a la Mesa del Congreso en el que informaba su voluntad de dejar de formar parte del Grupo Parlamentario Vox, después de haber sido expulsado de este partido, y pasar al Grupo Mixto, en el que están Podemos, BNG, UPN, Coalición Canaria y Àgueda Micó.
Con esta nueva incorporación a este grupo, Ortega Smith ocupará el despacho de Ábalos, ya que es el único que queda disponible en este momento, igual que su escaño. De hecho, en la web del Congreso ya se le ve en su nuevo escaño y en el Pleno extraordinario que se celebrará en el día de hoy se le verá en su nuevo puesto, que es la segunda fila empezando por atrás.
Hace no mucho, cuando Vox empezó a quitarle responsabilidades en el Congreso antes de expulsarle, Ortega Smith ya cambió de escaño y se le envió al 'gallinero' y ahora vuelve a cambiar de puesto. Con su paso al Grupo Mixto, el Congreso da a este grupo parlamentario un asesor más, pero no toma más decisiones al respecto.
Ortega Smith, en su nuevo grupo, tiene la obligación de estar en una comisión y, como solo hay un diputado del Grupo Mixto, será también el portavoz en ella. Este grupo es el encargado de decidir si tendrá tiempo para hablar en la tribuna o no, y es probable que no pueda hacerlo. Sin embargo, sí podrá presentar iniciativas parlamentarias.
Fuente: El Periódico
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