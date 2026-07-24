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Fuegos en Madrid

Ayuso eleva a 12.000 las hectáreas quemadas en una situación "muy crítica"

Según la presidenta autonómica, hay 20.000 vecinos evacuados y el objetivo sigue siendo "salvar vidas, que no haya lesiones importantes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en el municipio de Cenicientos, donde ha analizado la situación generada por el incendio de Almorox (Toledo).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en el municipio de Cenicientos, donde ha analizado la situación generada por el incendio de Almorox (Toledo). / COMUNIDAD DE MADRID

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EFE

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este viernes que los fuegos en la región afectan ya a 12.000 hectáreas, que hay 20.000 habitantes evacuados y que la situación sigue siendo "muy crítica" debido al viento, datos a los que ha sumado una reivindicación: la llegada de más medios aéreos.

Así lo ha trasladado a los medios Díaz Ayuso la reunión que ha mantenido con los alcaldes afectados por los incendios en la región en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en Cenicientos.

"Ahora viene hora y media, dos horas, todavía críticas en cuanto a los vientos y el calor, luego se espera que arrecie, pero mañana continuará otra vez y por eso pensamos que todavía será un día durísimo este sábado", ha lamentado.

Según la presidenta autonómica, hay 20.000 vecinos evacuados y el objetivo sigue siendo "salvar vidas, que no haya lesiones importantes" y ha anunciado que se va a destinar un millón de euros a las explotaciones agrarias afectadas.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento a los Ayuntamientos, voluntarios y vecinos afectados por los incendios por la "sorprendente colaboración".

También a los guardias civiles que han cancelado sus vacaciones para acudir a ayudar, a la UME, a los cuerpos de seguridad del Estado, así como a las comunidades autónomas que han ofrecido su ayuda, al rey y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que ha llamado a los alcaldes afectados por el incendio.

"A pesar de tanto dolor, sabemos que todo el mundo está a salvo", ha destacado, al tiempo que ha puesto en valor el "comportamiento cívico" de las personas evacuadas, ya que es "muy difícil con estas circunstancias".

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Eso sí, ha pedido mas medios aéreos: "Estamos fuera de la capacidad de extinción del incendio a estas horas, y queremos agradecer tantos gestos que vamos a necesitar una rueda de prensa para eso", ha terminado.

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