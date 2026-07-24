Fuego
Sánchez preside una reunión del Comité Estatal de Emergencias para evaluar los incendios
Sara Aagesen preside la reunión de seguimiento de la evolución de los fuegos en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
A la reunión, que comenzará a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa, asiste el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por vía telemática desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) donde sigue la evolución del fuego.
Media hora antes, a las 9:00, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside la reunión de seguimiento de la evolución de los fuegos en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales, en Madrid.
El Gobierno declaró anoche la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).
Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.
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