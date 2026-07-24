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Tras el aval del tribunal de la UE

El Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por desobediencia o desórdenes por el 'procés'

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. Archivo.

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. Archivo. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

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May Mariño

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho condenados por desobediencia o desórdenes públicos, en la que es la primera decisión tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta decisión se ha publicado en el mismo día en el que se ha conocido que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por la Junta de Extremadura contra la ley de amnistía a los implicados en el procés, que es el último sobre el que tenía que resolver y con el que culmina el análisis de los dieciséis recursos y seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas.

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La resolución de la que ha sido ponente la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, aplica la doctrina establecida por este tribunal en sentencias anteriores que ya resolvieron las principales cuestiones de constitucionalidad planteadas respecto a esta ley.

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Fuente: El Periódico

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