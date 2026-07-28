Trabajadoras del PSOE declaran en la Audiencia Nacional que Cerdán era quien "siempre" autorizaba los billetes y las entradas en Ferraz de Leire Díez

Las trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro han manifestado durante su declaración como testigos en la Audiencia Nacional que era el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán quien "siempre" autorizaba la compra de billetes para traslados de la que fuera militante Leire Díez y quien autorizaba la entrada de esta al parking de la sede del partido en Ferraz, según han señalado fuentes jurídicas al término de sus declaraciones.

A ambas les fueron incautados sus teléfonos móviles durante el requerimiento de la Guardia Civil en la sede del partido en la calle Ferraz con motivo de la operación en la que presuntamente participaba la exmilitante socialista Leire Díez, dirigida contra la presunta trama que buscaba torpedear causas judiciales que afectan al Gobierno

Han sido citadas en relación con las gestiones relacionadas con la exmilitante, pero también han sido preguntadas por la fiscal Anticorrupción sobre varios pagos a despachos de abogados que gestionaron por indicación de la actual gerente, Ana María Fuentes. En relación con estos pagos se han limitado a señalar que serían cosa de Administración, lo que según fuentes de la acusación es un intento por exculpar a la actual gerente.

En el auto de citación, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les informó de que les serían devueltos los móviles, si bien les requirió que aportasen las comunicaciones que hubieran mantenido entre abril de 2024 y junio de 2025 por cualquier canal con Díez, el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, el supuesto dirigente de la trama y exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán o la actual gerente del partido, todos ellos imputados en este procedimiento.

Imagen de archivo de la Audiencia Nacional, donde se investiga una de las ramas del 'caso Koldo' / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Pagos a abogados

Uno de los pagos bajo sospecha se realizó a Oliver Gruppe SL, que vincula al abogado Ismael Oliver Romero, primer letrado de Koldo García en la causa por corrupción que le ha llevado a la cárcel junto al exministro José Luis Ábalos. En este caso se trata de una transferencia de 27.225 euros.Según la investigación de la UCO, ese dinero habría llegado a Leire Díez después de pasar por dos sociedades: el PSOE pagó la misma cantidad a la firma estudio Jurídico I. Oliver & Partners el 26 de febrero de 2025. Luego, la sociedad limitada Oliver Gruppe habría pagar los referidos 27.225 euros a la agente socialista.

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en el Senado / Eduardo Parra - Europa Press

Igualmente, estas empleadas habrían sido las ejecutoras de pagos al abogado también presuntamente implicado en la trama Jacobo Teijelo, un flujo total 125.000 euros. Otros pagos que se investigan son los realizados al partido por la sociedad Zaño Sociedad Consultora-- cada una de 7.500 euros más IVA-- según un contrato de servicios de su propietario, el exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, a su partido. La UCO de una conexión entre los ingresos que del PSOE recibía Zaño y el pago de un total de 16.000 euro que la firma de Zarrías hizo a Leire Díez por un supuesto trabajo de investigación periodística.

El nombre de Celia Rodríguez también aparece en el caso Koldo, y la trabajadora fue citada como testigo en el Tribunal Supremo para declarar sobre el dinero del PSOE con el que devolvía gastos anticipados a cargos del partido. Ante el instructor Leopoldo Puente, Rodríguez explicó que se dedicaba a hacer las entregas en metálico pero subrayó que no tenía acceso a la caja del partido, sino solamente al efectivo que le entregaban desde el servicio de Administración de la formación política.