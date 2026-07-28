Financiación autonómica
El Gobierno suspende el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para mañana
Lo aplaza a septiembre
El Gobierno ha decidido, finalmente, suspender la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que iba a tratarse el sistema de financiación autonómica.
El Ministerio de Hacienda ha atendido la demanda de las comunidades del PP y aplaza la celebración de la reunión al viernes 4 de setiembre
Desde el Departamento que dirige Arcadi España remarcan que lleva meses ofreciendo vías de diálogo a las comunidades autónomas para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación
En Hacienda les resulta "sorprendente que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes", aludiendo al visto bueno avanzado desde el Gobierno canario que preside Fernando Clavijo (CC).
En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda insiste en que "nunca cerrará la puerta al diálogo y recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo de Política Fiscal y Financiera" y de ahí que, fuentes del ministerio avanzan que "la reforma del nuevo modelo se celebrará el próximo viernes 4 de septiembre".
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Fuente: El Periódico
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