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Financiación autonómica

El Gobierno suspende el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para mañana

Lo aplaza a septiembre

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España).

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

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Pablo Gallén

May Mariño

El Gobierno ha decidido, finalmente, suspender la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que iba a tratarse el sistema de financiación autonómica.

El Ministerio de Hacienda ha atendido la demanda de las comunidades del PP y aplaza la celebración de la reunión al viernes 4 de setiembre

Desde el Departamento que dirige Arcadi España remarcan que lleva meses ofreciendo vías de diálogo a las comunidades autónomas para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación

En Hacienda les resulta "sorprendente que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes", aludiendo al visto bueno avanzado desde el Gobierno canario que preside Fernando Clavijo (CC).

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En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda insiste en que "nunca cerrará la puerta al diálogo y recoge la petición de las comunidades autónomas que han solicitado posponer el Consejo de Política Fiscal y Financiera" y de ahí que, fuentes del ministerio avanzan que "la reforma del nuevo modelo se celebrará el próximo viernes 4 de septiembre".

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Fuente: El Periódico

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